Renault показал обновленный кроссовер Kadjar

Первое, что бросается в глаза — более широкая фальшрадиаторная решетка с хромированными элементами и бамперы с иным дизайном. Кроссовер получил светодиодные поворотники в передней и задней частях, дневные ходовые огни и новое исполнение противотуманных фар. «Паркетник» нового модельного года также отличают колесные диски с новым дизайном радиусом 17 и 19 дюймов.

В салоне на центральной консоли расположился семидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. В отделке использованы матовые хромированные накладки, а кнопки стеклоподъемников и управления боковыми зеркалами получили подсветку. Пассажиры и водитель наверняка оценят пару больших подстаканников, подсвеченное отделение для хранения мелочей перед рукояткой КП, увеличенные карманы в передних дверях и пару USB-портов для заднего ряда сидений.

В моторной линейке появились два новых 1,3-литровых бензиновых турбомотора мощностью 140 и 160 л. с. и пара модернизированных дизелей с отдачей 115 и 150 «лошадей».

До России Renault Kadjar до сих пор не доехал, хотя модель впервые появилась в 2015 году. С тех пор было реализовано почти 450 000 этих кроссоверов, построенных на одной платформе с Nissan Qashqai.