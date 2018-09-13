Какие гаджеты ни в коем случае нельзя вставлять в прикуриватель

На современных машинах прикуривателя как такого не сыскать — на смену автомобильным «зажигалкам» пришли розетки на 12V. Гнездом для электрических приборов в наши дни располагает каждая, даже самая бюджетная модель в простейшей комплектации. А в те авто, что подороже, производители внедряют дополнительный разъем для удобства задних пассажиров. Нередко встречаются и более универсальные розетки на 220V.

Но речь пойдет все же не о них, а о стандартных гнездах 12V, рассчитанных на совсем небольшую мощность. Что же, по идее, можно через них подключать? Да практически все, что угодно: от зарядных устройств для мобильного телефона до автомобильных электрочайников. В этом убеждены автовладельцы, ежедневно подвергающие смертельной опасности и себя, и машину. А как же обстоят дела в самом деле?