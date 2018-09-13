Какие гаджеты ни в коем случае нельзя вставлять в прикуриватель

Фото: www.enuri.com
Перечень автомобильных девайсов, питающихся от бортовой сети машины посредством прикуривателя или розетки 12V, достаточно широк. Однако от использования некоторых устройств лучше по возможности воздержаться. Если, конечно, в ваших планах не стоит поджог собственного авто.
Виктория Базылева

На современных машинах прикуривателя как такого не сыскать — на смену автомобильным «зажигалкам» пришли розетки на 12V. Гнездом для электрических приборов в наши дни располагает каждая, даже самая бюджетная модель в простейшей комплектации. А в те авто, что подороже, производители внедряют дополнительный разъем для удобства задних пассажиров. Нередко встречаются и более универсальные розетки на 220V.

Но речь пойдет все же не о них, а о стандартных гнездах 12V, рассчитанных на совсем небольшую мощность. Что же, по идее, можно через них подключать? Да практически все, что угодно: от зарядных устройств для мобильного телефона до автомобильных электрочайников. В этом убеждены автовладельцы, ежедневно подвергающие смертельной опасности и себя, и машину. А как же обстоят дела в самом деле?

Фото: flipboard.com

MADE IN CHINA

Выбросите же наконец зарядку для смартфона, купленную в придорожной «шаурмичной» по цене батона хлеба! Сомнительные китайские устройства, которые вы так активно используете в поездках, перегреваются, воспламеняются и даже взрываются. Аккуратнее и с удлинителями: никаких дешевых низкосортных кабелей, способных вывести из строя, как подключаемый гаджет, так и разъем бортового питания.

ЧАРУЮЩИЙ АРОМАТ ПОДПАЛЕННОГО ПЛАСТИКА

Предельно осторожно нужно выбирать чайники, кипятильники и кофеварки, предназначенные для применения в машине. У подобных приборов заявленная мощность щекотливо граничит с максимально допустимой. А вообще, не проще ли обзавестись термосом? Если это не ваш вариант, можем предложить другой — почаще заезжайте на АЗС. Говорят, на некоторых заправках вполне себе сносный кофе.

ТЕПЛО И СВЕЖО

Все по той же причине к группе риска можно отнести всевозможные ионизаторы воздуха и тепловентиляторы, которые кем-то до сих пор покупаются. Не стоит игра ни свеч, ни предохранителей: эффективность этих девайсов весьма сомнительна. А коль уж вы купили их и пользуетесь — не забывайте отключать устройства от сети, когда в них нет острой необходимости.

КОМПРЕССОР КОМПРЕССОРУ РОЗНЬ

Современные компрессоры при условии правильной эксплуатации не представляют никакой опасности для автомобиля, чего не скажешь об изделиях, выпущенных в конце минувшего столетия. Те наносы, если помните, потребляли 17А и перегревались уже через три минуты работы. Некоторые водители, получившие «права» еще в СССР, пользуются ими и сейчас, подключая напрямую к аккумулятору. А что, если попадет такое устройство в руки блондинки?

БОЛЬШЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ

«Одной розетки маловато, куплю-ка я разветвитель, чтобы разом втыкать и зарядку, и холодильник, и чайник, и видеорегистратор, и часы», — думает автовладелец. Это устройство в самом деле расширит функционал, однако не стоит забывать про несчастный предохранитель, который банально не справится с нагрузкой.

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13 сентября 2018
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