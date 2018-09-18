«Заряженный» Skoda Kodiaq RS: раскрыты новые подробности

Новый «паркетник» отличается от стандартных Skoda Kodiaq большим количеством пластиковых элементов черного цвета с матовой поверхностью: колпаками внешних зеркал заднего вида, рейлингами на крыше, окантовкой боковых стекол и отделкой радиаторной решетки.

Выхлопная система включает в себя пару выпускных патрубков с трапециевидными накладками. А в задний бампер разработчики интегрировали световозвращающий молдинг, который протянулся на всю ширину авто. Кстати сказать, этой деталью дизайнеры наградили все машины бренда семейства RS.

Стоит напомнить, что до этого в Сеть просочилась некоторая техническая информация: новинка приводится в движение 2,0-литровым турбодизелем мощностью 239 л. с., агрегатированным с роботом DSG. Кроссовер будет предложен в двух- и трехрядном исполнении. Остальное бренд пока что держит в секрете, который будет раскрыт на моторшоу в Париже в начале октября.