Skoda Kodiaq GT купе взял курс на Европу

В Европе в объективы шпионских фотокамер попали несколько закомуфлированных Skoda Kodiaq в новом кузове. Скорей всего, силовая линейка европейского варианта будет отличаться от китайской версии наличием дизельных агрегатов. Известно, что в Поднебесной кроссовер получит только бензиновые 2,0-литровое моторы мощностью 186 и 220 л. с. Колесная база новой «Шкоды» останется стандартной во всех версиях — 2791 мм.

Купеообразный Kodiaq GT выйдет только в пятиместном варианте, так как за счет скошенных задних стоек уменьшеится объем пространства в задней части автомобиля. По предварительной информации, в Старом свете новинку представят в следующем году. Есть все основания предполагать, что она доедет и до российского рынка.

Напомним, что накануне компания Skoda завершила продажи в нашей стране заряженных модификаций Octavia RS и полноприводных Scout. Кроме того, у наc больше не предлагаются люксовые версии Laurin & Klement, созданные в честь основателей бренда. Экспертами эти автомобили были названы нишевыми и малоокупаемыми.