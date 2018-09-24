Как правильно подобрать автомобильные масла и аккумулятор к зимнему сезону

Крупнейшая в мире выставка автомобильной промышленности «Automechanika-Frankfurt-2018» в этом году отметила 25-летний юбилей. Понятно, что многие лидеры автоиндустрии — в области оборудования, комплектующих и запчастей, автохимии и смазочных материалов — постарались отметить это событие показом своих инновационных разработок. И посмотреть здесь действительно было на что.

ВСЕ В ОДНОМ

Так, например, немецкая фирма Meyle представила на суд специалистов новый ремкомплект ступичного подшипника «все в одном». Суть этого решения, не имеющего аналогов на рынке, заключается в том, что ступица и подшипник уже соединены и точно подогнаны друг к другу, что позволяет не тратить время на выпрессовку и запрессовку фланца перед монтажом. Самое главное, что использование ступицы с запрессованным фланцем обеспечивает точное соблюдение всех допусков по радиальному и осевому биению. Отметим, что данный тип узла от Meyle будет подходить автомобилям практически всех ведущих автостроителей, включая таких популярных в России марок, как Audi, Ford, Mercedes-Benz и VW.