Как правильно подобрать автомобильные масла и аккумулятор к зимнему сезону

Помимо «грузовых», фирма представила широкую гамму новых продуктов и для легковых автомобилей. Так, компания расширила линейку моторных масел семейства Molygen New Generation, отличающегося улучшенными характеристиками. Например, масло Molygen New Generation DPF 5W-30, дополненное фирменным антифрикционным пакетом присадок, обеспечивает отменную защиту деталей двигателя во всех режимах его работы. Новинка универсальна по своей применимости и подходит для всех типов современных моторов европейского и корейского производства, в том числе оснащенных фильтрами DPF. Как показали испытания, масло Molygen New Generation DPF 5W-30 экономит до 5% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя.

Колодки для «азиатов»

На выставке немало интересного можно было увидеть и в сегменте «механических» расходных материалов, например, тормозных компонентов. Если говорить о их связи с российским рынком, то в этом плане многих автовладельцев наверняка заинтересует профильная продукция японской марки Nisshinbo, которая будет поставляться в нашу страну через сбытовую сеть фирмы TMD Friction, являющейся одним из ведущих мировых производителей фрикционных автомобильных компонентов и материалов. Речь, в частности, идет о поставках комплектующих бренда Nisshinbo, используемых в различных машинах азиатских марок, коих на наших дорогах миллионы.