Как правильно подобрать автомобильные масла и аккумулятор к зимнему сезону

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Какие детали подвески будут служить долго и надежно? Где и как производят «неубиваемые» аккумуляторы? Кто выпускает экономичное моторное масло? Корреспондент портала «АвтоВзгляд» нашел ответы на эти и другие вопросы на франкфуртской международной выставке «Automechanika-Frankfurt-2018».
Ефим Розкин

Крупнейшая в мире выставка автомобильной промышленности «Automechanika-Frankfurt-2018» в этом году отметила 25-летний юбилей. Понятно, что многие лидеры автоиндустрии — в области оборудования, комплектующих и запчастей, автохимии и смазочных материалов — постарались отметить это событие показом своих инновационных разработок. И посмотреть здесь действительно было на что.

ВСЕ В ОДНОМ

Так, например, немецкая фирма Meyle представила на суд специалистов новый ремкомплект ступичного подшипника «все в одном». Суть этого решения, не имеющего аналогов на рынке, заключается в том, что ступица и подшипник уже соединены и точно подогнаны друг к другу, что позволяет не тратить время на выпрессовку и запрессовку фланца перед монтажом. Самое главное, что использование ступицы с запрессованным фланцем обеспечивает точное соблюдение всех допусков по радиальному и осевому биению. Отметим, что данный тип узла от Meyle будет подходить автомобилям практически всех ведущих автостроителей, включая таких популярных в России марок, как Audi, Ford, Mercedes-Benz и VW.

Усиленные детали подвески серии Meyle-HD.

Среди других инновационных решений от Meyle стоит также выделить гибридную опору двигателя (серия Meyle-HD). Данный элемент сочетает в себе уникальные свойства двух высокотехнологичных материалов — полиуретана и полиэласта. Благодаря им гибридная опора Meyle-HD не только устраняет вибрацию работающего двигателя, но и обеспечивает надежное демпфирование его колебаний при движении.

Отдельно надо сказать и о фирменных помпах для прокачки охлаждающей жидкости. Эти узлы отличает сверхвысокая надежность, достигаемая за счет износостойких манжет из карбида кремния, а также подшипников, устойчивых к высоким нагрузкам. Неудивительно, что на все помпы серии Meyle-HD сегодня дается четырехлетняя гарантия.

«ОПЕРАТИВНЫЙ» РЕМКОМПЛЕКТ

На «Automechanika-2018» своими оригинальными ремкомплектами отметилась и всемирно известная Delphi Technologies. Компания стала выпускать готовые наборы для ремонта систем рулевого управления, в которых наряду с деталями, подлежащими замене, поставляются и все необходимые аксессуары, необходимые для установки комплектующих. Такой подход к решению проблемы позволяет не только обеспечить высококачественный сервис с использованием передовых методик, но и повышает оперативность работы автомастерских — теперь все, что нужно для ремонта рулевого управления, скомпоновано в одном наборе.

Набор для ремонта систем рулевого управления от Delphi.

Помимо запчастей, Delphi Technologies предложила и ряд новых решений в области сервисной аппаратуры, например, автономный прибор DS-nano. Этот аппарат позволит сотрудникам автомастерских быстро получать точные данные о различных параметрах машины, которых с каждым годом становится все больше. Новинка проста в применении и многофункциональна — она может считывать и удалять коды неисправностей, перекодировать и активировать компоненты, а также сбрасывать сигналы световых индикаторов важнейших узлов автомобиля, включая системы подачи топлива, зажигания, климат-контроля и т. д. В продажу прибор поступит уже в следующем году.

Работа на электроприводе

Особый интерес специалистов на выставкевызвала «гибридная» продукция японской фирмы Denso. Напомним, что эта компания первой в мире начала серийное производство электрического автомобильного компресcора, оснащенного инвертором и электродвигателем. Такой узел, крайне необходимый в гибридных автомобилях, приводится в действие встроенным электромотором. Благодаря такому решению включать кондиционер в автомобилях с гибридным силовым агрегатом можно даже тогда, когда последний заглушен. За счет этого достигается комфортная атмосфера в салоне на стоянке, а заодно снижается расход топлива.

Автомобильный электрокомпресcор Denso.

В числе прочих разработок, созданных специалистами Denso для «гибридов», следует выделить уникальный мотор-генератор (MG). Этот узел спроектирован в качестве единой альтернативы традиционным стартерам и генераторам. Особенность устройства в том, что оно выполняет несколько функций, включая запуск двигателя и поддержание его работы, выработку электроэнергии и привод осей автомобиля. Решение, кстати сказать, уже реализовано на Toyota Prius, где новый MG-статор обеспечивает экономию топлива в 2,5 л/100 км. Сегодня это лучший показатель экономичности, достигнутый с помощью автокомпонента.

Нестареющие батареи

Рассказывая об «электрификации» современных автомобилей, никак нельзя обойти тему, связанную с разработкой и модернизацией бортовых источников питания. Здесь не обошлось без инноваций. Так, большой интерес публики вызвали автомобильные стартерные батареи Topla серии C-Box, выпускаемые ведущим европейским производителем Tovarna akumulatorskih baterij (Словения). История их создания началась с проектирования специальных источников питания, предназначенных для грузовых автомобилей. Как известно, срок службы обычных бортовых источников питания у данной категории транспорта намного ниже, чем у «легковых» аккумуляторов — сказывается повышенная вибрация и тяжелые условия эксплуатации.

Автомобильные батареи Topla серии C-Box не боятся вибраций и глубокого разряда.

Так вот, в батареях Topla семейства C-Box после изменения внутренних секций корпуса и добавления в него ряда новых элементов (пластин со специальными ребрами) удалось добиться высокой устойчивости к вибрациям и к глубокому разряду. Кроме того, такая конструкция позволила на треть увеличить количество циклов заряда-разряда и устранить проблему расслоения электролита, что является одной из основных причин «старения» АКБ.

Особой похвалы профессионалов на «Automechanika-2018» удостоилась другая серия аккумуляторов — Topla AGM Stop&Go — выпускаемая для «старт-стопных» машин. По общему мнению специалистов, сегодня эти батареи являются лучшими в своем классе.

Экономичные масла

Как всегда, наиболее посещаемыми экспозициями франкфуртской «Автомеханики» оказались павильоны с запчастями, маслами, фильтрами, другими расходными материалами, а также автохимией, где, надо сказать, также оказалось немало новинок. В этом году одной из самых представительных оказалась экспозиция немецкой фирмы Liqui Moly, чьи моторные масла, присадки и другие сервисные продукты хорошо известны в нашей стране. Для самой компании нынешнее участие в Мотор-шоу стало тем более значимым еще и потому, что Liqui Moly заняла здесь первое место в номинации «Лучший бренд» в категории «Масла и смазочные материалы для коммерческого транспорта».

На стендах немецкой компании Liqui Moly.

Помимо «грузовых», фирма представила широкую гамму новых продуктов и для легковых автомобилей. Так, компания расширила линейку моторных масел семейства Molygen New Generation, отличающегося улучшенными характеристиками. Например, масло Molygen New Generation DPF 5W-30, дополненное фирменным антифрикционным пакетом присадок, обеспечивает отменную защиту деталей двигателя во всех режимах его работы. Новинка универсальна по своей применимости и подходит для всех типов современных моторов европейского и корейского производства, в том числе оснащенных фильтрами DPF. Как показали испытания, масло Molygen New Generation DPF 5W-30 экономит до 5% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя.

Колодки для «азиатов»

На выставке немало интересного можно было увидеть и в сегменте «механических» расходных материалов, например, тормозных компонентов. Если говорить о их связи с российским рынком, то в этом плане многих автовладельцев наверняка заинтересует профильная продукция японской марки Nisshinbo, которая будет поставляться в нашу страну через сбытовую сеть фирмы TMD Friction, являющейся одним из ведущих мировых производителей фрикционных автомобильных компонентов и материалов. Речь, в частности, идет о поставках комплектующих бренда Nisshinbo, используемых в различных машинах азиатских марок, коих на наших дорогах миллионы.

В настоящее время спектр поставок, включающий более 400 артикулов тормозных колодок Nisshinbo, в ближайшее время пополнится сотнями позиций тормозных дисков. Вся эта продукция создается по самым совершенным технологиям с использованием передовых идей и разработок. Состав материала тормозных колодок Nisshinbo, разработанный на базе нового поколения безасбестовых фрикционных смесей (NAO), обеспечивает отменные характеристики износа, способствует снижению уровня шума и образованию минимального количества пыли. Все это сделано для удовлетворения специфических требований, предъявляемых производителями японских и корейских легковушек, в числе которых, например, автозаводы Honda, Hyundai, Infiniti, KIA, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota.

Даешь больше яркости!..

Еще одна актуальная тематика, на которой мы просто не могли не остановиться, это автомобильная светотехника. Визиты на стенды, посвященным этим жизненно важным для любого водителя компонентам, позволили сделать вывод о том, что классические источники света типа галогенных ламп еще долго будут использоваться в автоиндустрии. Тем более, что благодаря модернизации, эксплуатационные характеристики современных «галогенок» постоянно улучшаются. Наглядным примером могут служить новые модификации автомобильных ламп серии Extra Light, продемонстрированные на стенде популярного светотехнического бренда Neolux.

Как отмечают сами разработчики, все новинки серии Extra Light отличаются повышенной яркостью. Взять, допустим, галогенную лампу Neolux Extra Light +130%, представленную цоколями H4 и H7. Данная модификация предназначена для установки в фары головного света (ближнего и дальнего), а также в «противотуманки».

Эту новинку отличает сверхвысокая яркость — она излучает на 130% больше света по сравнению со стандартными лампами, что обеспечивает лучшую освещенность дорожного полотна при любых погодных условиях. Кроме того, световой конус лампы стал длиннее, благодаря чему водитель сможет раньше заметить препятствие на дороге и вовремя среагировать на него. Отметим, что все новинки от Neolux уже поставляются и в нашу страну.

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24 сентября 2018
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