Китайцы выпустили бюджетный Volkswagen Touareg

Разработчики много внимания уделили некоторым деталям, например, расположенным вертикально трехсекционным противотуманным фарам или задним фонарям, объединенным в единое целое парой хромированных молдингов.

Dongfeng T5 предложен с двумя турбированными бензиновыми моторами — на выбор: 1,5-литровым движком мощностью 150 л. с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, и 204-сильным агрегатом объемом 1,6 л, работающим в связке с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Полный привод не предусмотрен.

В список технической начинки вошли адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат, камеры кругового обзора, цифровая приборная панель и мультимедиа с большим сенсорным экраном и навигационной системой, которая контролирует уровень топлива и при необходимости прокладывает маршрут с учетом заправочных станций.

По габаритным размерам новинку можно сравнить с KIA Sportage: она 4550 мм в длину, 1825 мм — в ширину, 1725 мм — в высоту при колесной базе 2720 мм.

Стоит оговориться, что кроссовер запущен на внутреннем китайском рынке, где его оценили в 84 900 юаней, что равно 842 000 рублей по актуальному курсу.