В России отзывают свыше 20 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander

Mitsubishi объявляет о проведении масштабной сервисной кампании, охватывающей кроссоверы Outlander в комплектации с люком в крыше. По данным Росстандарта, причина, по которой владельцев автомобилей приглашают на ремонт, кроется в стекле, способном отсоединиться от рамки в любой момент.

В ближайшее время всех собственников потенциально неисправных автомобилей оповестят о необходимости подъехать на сервис. Впрочем, дожидаться звонка от представителя компании вовсе необязательно: можно самостоятельно обратиться к любому дилеру и, назвав VIN-номер транспортного средства, узнать, подпадает ли машина под акцию.

Добавим, что в автосалонах Mitsubishi ожидают владельцев 20 934 кроссоверов Outlander, проданных в России в период с января 2007 года по сентябрь 2009-го. На этих автомобилях совершенно бесплатно для клиентов заменят стекло люка крыши.