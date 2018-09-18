Дилеры резко и одновременно задрали стоимость машин

Компания Mazda подняла прайсы на весь российский модельный ряд на 12 000 — 35 000 рублей, кроме «трешки», цена на которую осталась прежней. Японцы из Subaru «прикрутили» к ценникам на все авто до 70 000 «деревянных». К ним подтянулась Honda с кроссовером CR-V, добавившая от 20 000 до 70 000 к его стоимости. В списке марок, увеличивших стоимость авто, засветилась и Hyundai, у которой на 50 000 рублей подорожали седаны Solaris и Elantra.

В перечне присутсвуют и Ford, который пересмотрел весь прайс-лист и увеличил ценники на 9000—40 000 «целковых», Lexus (11 моделей, с ростом на 9000—137 000 рублей), Mitsubishi (ASX и Pajero Sport подорожали на 100 000) и Toyota, переоценившая все свои авто (добавка — от 22 000 до 148 000 «деревянных»). Так же в перечне оказались Cadillac, Chevrolet и еще ряд марок, сообщает «Автостат».

Напомним, что накануне подорожали российские внедорожники LADA 4x4 и LADA 4x4 Urban в некоторых комплектациях на 700 —14 200 рублей. Так, «трехдверка» в варианте Luxe обойдется минимум в 551 900 «деревянных», а «вездеход» с пятидверным кузовом получил ценник от 561 900. Короткая модификация Urban уедет из салона за 566 900 «целковых», а «пятидверка» — за 605 900.