ТОП-5 самых прожорливых бюджетных кроссоверов ценой до 1 млн. рублей

Важнейшим критерием при выборе автомобиля считается стоимость его эксплуатации, и одна из главных ее составляющих — расход топлива. Портал «АвтоВзгляд» выявил самые дешевые кроссоверы и внедорожники, на топливе для которых можно разориться.
Не исключено, что список самых прожорливых бюджетных SUV был бы совсем другим, если бы ряд китайских производителей не скрывали параметры расхода топлива, тем более, что брендов из Поднебесной в рассматриваемом ценовом сегменте чуть ли не большинство. Не секрет, что в большинстве случаев официальный расход топлива производители бессовестно занижают. А китайцы этим грешат практически поголовно.
Такое впечатление, что отечественные автопроизводители в этом отношении самые честные, поскольку в тройку лидеров по неуемному аппетиту входят представители родного УАЗа и ВАЗа.
Выше 13,2 л на 100 км
Ветеран советского автопрома УАЗ Хантер задумывался и проектировался еще в древнейшие 1960-ые. Страшно представить, сколько всего бензина с тех времен съели наши «уазики», если сейчас по официальным данным в самом экономичном режиме при скорости 90 км в час они потребляют 13, 2 л на каждые 100 километров пробега! То есть в смешанном цикле показатель будет еще выше. Ибо 2,7-литровый мотор ЗМЗ 40906 мощностью 128 л. с. скромностью в аппетитах совсем не отличается.
Зато УАЗ Хантер считается одним из самых дешевых полноценных внедорожников: стоимость базовой комплектации стартует от 659 900 рублей, а топовой — от 744 900. Но, увы, даже в самой богатой версии нет кондиционера.
Еще один советский долгожитель — знаменитая «Нива», известная ныне как LADA 4х4. Осенью прошлого года АВТОВАЗ выпустил топовый вариант под названием Bronto с огромным дорожным просветом, оригинальным экстрьером, богатым оснащением салона и усиленной подвеской. Но двигатель и коробка передач остались стандартные — 1,7-литровая бензиновая «четверка» мощностью 83 л. с. и пятиступенчатая «механика».
Кроме того что Bronto — самая дорогая версия LADA 4х4, она же еще и самая прожорливая — в смешанном цикле ей требуется 12 литров бензина на каждую сотню километров. Цена вопроса — 652 900 рублей, что на 179 000 рублей превышает стоиомость стандартной «Нивы» за 473 900 «деревянных».
11,5 л на 100 км
Очередной представитель Ульяновского автозавода УАЗ Патриот предлагается у нас со 135-сильной «четверкой» объемом 2,7 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. С таким арсеналом популярный российский внедорожник потребляет 11,5 литра на 100 километров.
Автомобиль доступен в базовой версии по цене от 731 500 рублей, а в самой богатой комплектации — от 1 159 000. Увы, в модификациях стоимостью до миллиона рублей кондиционер отсутствует, зато можно рассчитывать на круиз-контроль и навигацию в версии «Престиж» за 949 000 «деревянных».
Chevrolet Niva с уже знакомым вазовским 80-сильным мотором объемом 1,7 л и пятиступенчатой механической коробкой передач готов служить верой и правдой, если каждые 100 километров его заправлять 10,2 литрами бензина. Внедорожник с таким средним показателем расхода горючего предлагается минимум за 623 000 рублей.
За эти деньги, кроме электрических стеклоподъемников передних дверей и гидроусилителя руля, доступен USB-порт. Система ABS при этом отсутсвует. На все это и многое другое можно рассчитывать в топовой версии за 770 500 рублей.
8,6 л на 100 км
Единственным моноприводным кроссовером в нашем списке оказался представитель китайского автопрома FAW Besturn X80. Его аппетит в сравнении с вышеуказанными персонажами совсем не пугает — всего 8,6 литра на сто километров в смешанном цикле.
Автомобиль прошлого года выпуска стоит 999 000 рублей. За эти деньги предлагается кроссовер с 2,0-литровым мотором мощностью 142 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». FAW Besturn X80 продается у нас в единственной комплектации с богатым списком опций.