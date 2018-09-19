ТОП-5 самых прожорливых бюджетных кроссоверов ценой до 1 млн. рублей

Не исключено, что список самых прожорливых бюджетных SUV был бы совсем другим, если бы ряд китайских производителей не скрывали параметры расхода топлива, тем более, что брендов из Поднебесной в рассматриваемом ценовом сегменте чуть ли не большинство. Не секрет, что в большинстве случаев официальный расход топлива производители бессовестно занижают. А китайцы этим грешат практически поголовно.

Такое впечатление, что отечественные автопроизводители в этом отношении самые честные, поскольку в тройку лидеров по неуемному аппетиту входят представители родного УАЗа и ВАЗа.