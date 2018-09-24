Китайская Chery вывела на тесты совершенно новый кроссовер

Китайские СМИ растиражировали снимки совершенно нового кроссовера Chery, созданные фотошпионами в Поднебесной. Оптика на автомобиле установлена явно с «чужого плеча», только на время испытаний: похоже, задними фонарями с опытным образцом поделился Tiggo 4. Чем еще готов козырнуть новичок?
Кроссовер получил заводской индекс T1C. Новинка построена на переднеприводной платформе Chery T1X, разработанной совместно с британцами из Jaguar Land Rover. Ширина колесной базы модульной «тележки» варьируется от 2560 мм до 2 800 мм, а клиренс может меняться от 14,5 см до 19 см. Кроме этого, архитектура позволяет собирать как пятиместные автомобили, так и машины, вмещающие семь человек.
Эксперты предполагают, что засветившаяся новинка — это либо гибридный Chery Exeed TX, представленный в прошлом году на Франкфуртском автосалоне и предназначенный для европейского рынка, либо новый Chery Tiggo 9.
Судя по всему, премьеру новинки стоит ожидать весной следующего года на Международном автосалоне в Шанхае: представители бренда официально подтвердили свое участие в моторшоу.
Стоит напомнить, что автомобили на платформе Chery T1X комплектуются либо «атмосферником» объемом 2 л, либо 1,5-литровым мотором с наддувом. Первой ласточкой стал Chery Tiggo 7, дебютировавший в прошлом году. Кстати, российский рынок тоже ждет Tiggo 7 — кроссовер приедет к нам в ближайшие месяцы.