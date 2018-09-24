Китайская Chery вывела на тесты совершенно новый кроссовер

Кроссовер получил заводской индекс T1C. Новинка построена на переднеприводной платформе Chery T1X, разработанной совместно с британцами из Jaguar Land Rover. Ширина колесной базы модульной «тележки» варьируется от 2560 мм до 2 800 мм, а клиренс может меняться от 14,5 см до 19 см. Кроме этого, архитектура позволяет собирать как пятиместные автомобили, так и машины, вмещающие семь человек.

Эксперты предполагают, что засветившаяся новинка — это либо гибридный Chery Exeed TX, представленный в прошлом году на Франкфуртском автосалоне и предназначенный для европейского рынка, либо новый Chery Tiggo 9.