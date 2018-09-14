Бюджетные кроссоверы и внедорожники с самым высоким клиренсом

210 мм

Дорожным просветом, равным 210 мм, могут похвастаться сразу два отечественных внедорожника и один французский кроссовер. Речь идет о УАЗ Патриот, УАЗ Хантер и Renault Duster. Правда последний имеет указанный размер клиренса только в полноприводных версиях, а в стандартных этот параметр на 5 мм меньше.

УАЗ Патриот, который у нас предлагается со 135-сильной «четверкой» объемом 2,7 л и пятиступенчатой «механикой», доступен в базовой версии по цене от 731 500 рублей, а в самой богатой — от 1 159 000. Еще один долгожитель российского автопрома УАЗ Хантер выпускается с тем же 2,7-литровым мотором мощностью 128 л. с. и также в нескольких модификациях: начальная стартует от 659 900 рублей, топовая — от 744 900.

За 962 990 можно рассчитывать на полноприводный Renault Duster с 2,0-литровым 143-сильным двигателем, а за 996 990 — на вариант с 1,5-литровым трубодизелем мощностью 109 л. с. Но, увы, это будут совсем «голые» версии, и за кондиционер придется доплатить еще 30 000 целковых.