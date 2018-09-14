Бюджетные кроссоверы и внедорожники с самым высоким клиренсом

При выборе мы руководствовались информацией о размерах дорожного просвета, официально заявленной производителем. В результате в нашем списке оказались известные представители отечественного автопрома, а также популярные модели альянса Renault-Nissan. Последние доступны, как правило, в базовых комплектациях с небогатым оснащением. Среди SUV в ценовой категории до миллиона рублей только один «француз» порадует «вариатором», в то время как все остальные бюджетники предлагаются с механической коробкой передач.
240 мм
Лидирует в нашем списке одна из модификаций популярнейшего в регионах внедорожника LADA 4х4, которую АВТОВАЗ выпустил осенью прошлого года под названием Bronto. Если у обычной «Нивы» дорожный просвет далеко не выдающийся — 200 мм, то у Bronto он рекордный — 240 мм. Это самая дорогая версия ветерана отечественного автопрома — она оценена в 652 900 рублей, что на 179 000 превышает стоимость стандартной LADA 4х4 за 473 900 «деревянных».
Bronto получил оригинальный экстерьер с рейлингами на крыше, экспедиционным багажником и черными глянцевыми дисками с покрышками 235/75 R15, а также богатое оснащение салона и ряд технических новшеств. Внедорожник оснащен новыми самоблокирующимися межколесными дифференциалами, усиленными амортизаторами, пружинами повышенной жесткости и доработанным задним мостом. Двигатель и коробка передач у Bronto остались стандартные — 1,7-литровая «четверка» мощностью 83 л. с. и пятиступенчатая «механика».
210 мм
Дорожным просветом, равным 210 мм, могут похвастаться сразу два отечественных внедорожника и один французский кроссовер. Речь идет о УАЗ Патриот, УАЗ Хантер и Renault Duster. Правда последний имеет указанный размер клиренса только в полноприводных версиях, а в стандартных этот параметр на 5 мм меньше.
УАЗ Патриот, который у нас предлагается со 135-сильной «четверкой» объемом 2,7 л и пятиступенчатой «механикой», доступен в базовой версии по цене от 731 500 рублей, а в самой богатой — от 1 159 000. Еще один долгожитель российского автопрома УАЗ Хантер выпускается с тем же 2,7-литровым мотором мощностью 128 л. с. и также в нескольких модификациях: начальная стартует от 659 900 рублей, топовая — от 744 900.
За 962 990 можно рассчитывать на полноприводный Renault Duster с 2,0-литровым 143-сильным двигателем, а за 996 990 — на вариант с 1,5-литровым трубодизелем мощностью 109 л. с. Но, увы, это будут совсем «голые» версии, и за кондиционер придется доплатить еще 30 000 целковых.
205 мм
Клиренс 205 мм позволяют себе бюджетные кроссоверы известного франко-японского альянса — Renault Kaptur и Nissan Terrano, созданные на одной и той же «логановской» платформе В0.
«Француз» в базовой версии с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 114 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач предлагается за 944 000 рублей. Вариант с тем же мотором, но с четырехдиапазонным «вариатором» можно приобрести за 994 990. Между прочим, обе комплектации оснащены кондиционером.
Клон Renault Duster от японского бренда Nissan с клиренсом 205 мм доступен только в базовой моноприводной версии за 980 000 рублей. Модификации Terrano с приводом 4х4 так же, как и в случае с его французским донором, имеют под брюхом 210 мм, но стоят уже за миллион.