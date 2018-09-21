ГИБДД продолжает штрафовать водителей за чужие нарушения

Фото: instahu.com
Владеть собственным автопарком, насчитывающим несколько разных машин под любое настроение, мечтают многие водители. Кто-то упорно идет к своей цели и однажды таки собирает вожделенную коллекцию, а кто-то — живет своей обычной жизнью и даже не подозревает о том, что доблестная ГИБДД уже «повесила» на него с десяток авто.
Виктория Базылева

Предположим, вы — самый что ни на есть добропорядочный водитель — проверяете на одном из множества интернет-порталов штрафы ГИБДД. Да не по номеру СТС, а по своим «правам». И каков результат! Система выдает, что за вами числится целая пачка нарушений, совершенных на автомобилях, с которыми вы даже рядом не стояли. Кто-то, значит, на дорогах хулиганит, а платить за это вам?

Россию, похоже, накрыла новая волна ошибок, допущенных гаишными системами автоматической фиксации нарушений. А иначе, как объяснить, что автомобилистам начали массово «прилетать» чужие штрафы? И ладно бы, комплексы путали буквы-цифры регистрационных знаков — это обычное дело. Так нет же: промахиваются с собственниками, вешая чьи-то шалости на людей, не имеющих к автомобилям никакого отношения.

Разумеется, тех автовладельцев, что оказались в подобной ситуации, заботит вопрос: как правильно поступить — махнуть рукой в надежде, что все само разложится по полочкам, или же со всех ног бежать в ГИБДД, дабы разобраться. Отмалчиваться однозначно не рекомендуем. Вдруг, штрафы никуда не денутся, и вас, скажем, по пути на моря во время долгожданного отпуска не выпустят за границу.

Первым делом попробуйте обжаловать штрафы традиционным способом посредством гаишного сайта или заказным письмом — как удобнее. Подробно опишите всю ситуацию: расскажите, что автомобили, зафиксированные камерой фотовидеофиксации, вам не знакомы, а «права» — номер, фамилия, имя и отечество — действительно ваши. Скорее всего, «письма счастья» переадресуют истинным нарушителям, а если нет, то переходите в наступление.

Отправляйтесь в отделение ГИБДД и напишите заявление: потребуйте, чтобы сотрудники Госавтоинспеции выяснили, почему за вами числятся чужие автомобили. Что делать дальше, правоохранители подскажут. Возможно, на этом малоприятная эпопея подойдет к концу. Или же придется совершить еще какие-либо телодвижения — к примеру, прекратить регистрацию «левых» машин.

Помните, что на обжалование штрафа гражданам законодательно отводится всего лишь каких-то десять дней с момента получения постановления на руки. И потому откладывать решение столь непростого вопроса на «лучшие времена» не стоит. Тем более, что по «горячим следам» разбираться в проблеме куда проще.

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22 сентября 2018
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