ГИБДД продолжает штрафовать водителей за чужие нарушения

Предположим, вы — самый что ни на есть добропорядочный водитель — проверяете на одном из множества интернет-порталов штрафы ГИБДД. Да не по номеру СТС, а по своим «правам». И каков результат! Система выдает, что за вами числится целая пачка нарушений, совершенных на автомобилях, с которыми вы даже рядом не стояли. Кто-то, значит, на дорогах хулиганит, а платить за это вам?

Россию, похоже, накрыла новая волна ошибок, допущенных гаишными системами автоматической фиксации нарушений. А иначе, как объяснить, что автомобилистам начали массово «прилетать» чужие штрафы? И ладно бы, комплексы путали буквы-цифры регистрационных знаков — это обычное дело. Так нет же: промахиваются с собственниками, вешая чьи-то шалости на людей, не имеющих к автомобилям никакого отношения.

Разумеется, тех автовладельцев, что оказались в подобной ситуации, заботит вопрос: как правильно поступить — махнуть рукой в надежде, что все само разложится по полочкам, или же со всех ног бежать в ГИБДД, дабы разобраться. Отмалчиваться однозначно не рекомендуем. Вдруг, штрафы никуда не денутся, и вас, скажем, по пути на моря во время долгожданного отпуска не выпустят за границу.