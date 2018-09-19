В России стартовали продажи обновленного Land Rover Range Rover Sport

Напомним, что до последнего времени потребителю предлагались три мотора: троехлитровый дизель мощностью 249 л. с., 300-сильная бензиновая «четверка» объемом 2 л и турбированный двигатель объемом 3 л с отдачей 340 «лошадей». Теперь, повторимся, к ним добавилась гибридная силовая установка, где та самая «четверка» на 300 сил работает вместе с электродвигателем, питающимся от литий-ионной батареи емкостью 13,1 кВт/ч. Суммарная мощность агрегатов — 416 л. с. До первой «сотни» экономичный внедорожник разгоняется за 6,7 секунды при максимальной скорости, ограниченной 220 км/ч.

Внедорожник может похвастать адаптивным круиз-контролем с модифицированной функцией Stop&Go, которая стала работать при большем разбросе скоростей. Новация позволяет ехать с заданной скоростью, притормаживая машину, чтобы держать безопасную дистанцию до впереди идущего авто. Кроме того, электронный ассистент помогает удерживать автомобиль в заданной полосе.

Обновленный Land Rover Range Rover Sport 2019 модельного года уже доступен во всех российских дилерских центрах марки. Его прайс стартует от 5 059 000 рублей.