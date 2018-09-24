Интерьер серийного кроссовера BMW X7 показали до премьеры

Информационно-развлекательный комплекс кроссовера получил ту же операционную систему, что и автомобили 7-серии. Приборная панель выполнена в том же стиле, что X5 нового модельного года.

Напомним, что прототип модели был представлен в прошлом году на автосалоне в Женеве. Модель построили на модульной платформе CLAR, которая уже прошла проверку на седане 7-серии.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», кроссовер получит те же моторы, что и BMW X5. Кроме того, он похвастает двигателем V8 объемом 4,4 л с парой турбин, совмещенным с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Производство нового SUV наладят на автозаводе в Южной Каролине. Кстати, ожидается, что BMW X7 в обозримом будущем помимо прочего получит купеобразный кузов, а также электромотор.