Mercedes-Benz поделился «тележкой» с новый пикапом Dongfeng Ruijing 6

Как ни странно, но интерьер новинки производитель пока держит в секрете. Если верить шпионским фотографиям, салон оформлен в черно-коричневых тонах, сиденья выполнены из экокожи, имеется подлокотник и мультифункциональный руль. В середине центральной консоли под парой крупных отверстий воздуховодов разместился монитор мультимедийной системы.

Что касается моторной линейки, то она представлена одним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью 158 л. с., сочетающимся с пятиступенчатой механической коробкой, и одним 2,5-литровым 140-сильным дизелем, который работает в паре с шестидиапазонной МКП.

Приедет ли модель на российский рынок, сказать сложно. В Поднебесной авто будет стоить от 135 000 до 150 000 юаней, что по актуальному курсу составляет 1 317 000 и к 1 464 000 рублей соответственно.