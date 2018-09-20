Mercedes-Benz поделился «тележкой» с новый пикапом Dongfeng Ruijing 6

Компания Dongfeng ставит на конвейер свой новейший пикап, получивший название Ruijing 6. В первую очередь китайский автогигант начнет производство модели с дизельным и бензиновым моторами, работающими в паре с механической коробкой передач, а позднее с завода начнут выезжать машины и с «автоматом».
Dongfeng Ruijing 6 построен на одной «тележке» с Mercedes-Benz X-класса и Nissan Navara, но внешне не похож на своих соплатформенников. «Китаец» получил массивную шестиугольную фальшрадиаторную решетку с большим количеством хрома, головную оптику сложной формы с двумя полосками светодиодных дневных ходовых огней, «противотуманки» с С-образной серебристой окантовкой, крупные галогеновые фонари и задний бампер с подножкой.
Габаритная длина грузовичка достигает 5290 мм, из них на багажное отделение приходится 1850 мм. Ширина автомобиля — 1850 мм, высота — 1810 мм при колесной базе в 3150 мм.
Как ни странно, но интерьер новинки производитель пока держит в секрете. Если верить шпионским фотографиям, салон оформлен в черно-коричневых тонах, сиденья выполнены из экокожи, имеется подлокотник и мультифункциональный руль. В середине центральной консоли под парой крупных отверстий воздуховодов разместился монитор мультимедийной системы.
Что касается моторной линейки, то она представлена одним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью 158 л. с., сочетающимся с пятиступенчатой механической коробкой, и одним 2,5-литровым 140-сильным дизелем, который работает в паре с шестидиапазонной МКП.
Приедет ли модель на российский рынок, сказать сложно. В Поднебесной авто будет стоить от 135 000 до 150 000 юаней, что по актуальному курсу составляет 1 317 000 и к 1 464 000 рублей соответственно.