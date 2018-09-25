Skoda рассекретила интерьер Kodiaq RS

Кресла получили отделку из алькантары с контрастной прострочкой. На спинках красуется вышивка с названием серии. Валики боковой поддержки и интегрированные подголовники покрыты материалом с претензией на углепластик. Черная отделка крыши и накладки из «нержавейки» на педали довершают спортивный образ.

Инженеры оснастили автомобиль виртуальной приборной панелью и информационно-развлекательной системой с большим сенсорным экраном. Модель будет предлагаться как в пятиместном исполнении, так и с семью сиденьями.

О технических характеристиках Skoda Kodiaq RS производитель пока умалчивает. По предварительным данным, самый мощный чешский SUV приводится в движение 2,0-литровым турбированным дизелем мощностью 239 л. с., который работает в паре с роботом DSG.