Почему не стоит пользоваться самой дешевой парковкой аэропорта «Шереметьево»

Это, напомним, самая дешевая аэропортовская стоянка, открывшаяся в декабре 2017 года по адресу Новое шоссе, 12. Суточное пребывание на ней одного автомобиля обойдется всего в 200 рублей, тогда как в остальных местных «гаражах» (и контролируемых оператором ООО «Шереметьево Паркинг», и другими операторами) меньше чем за 300 рублей не встанешь. Одним словом, очень удобно и выгодно для граждан, улетающих из Москвы на пару-тройку дней: услуги что «Аэроэкспересса», что такси обойдутся гораздо дороже. Да вот беда: сервис Р12 явно не укладывается в высокие стандарты, заданные аэропортом для всех своих служб, направлений и дочерних подразделений.
Начать с того, что Р12 находится на значительном удалении от всех шереметьевских терминалов — пешком сюда не дойдешь. Однако бесплатные маршрутки ходят со странной периодичностью в 30 минут. 15-минутный интервал предусмотрен только с 6-и до 9-и утра и с 18-и до 21-го часа (раньше маршрутки ходили чаще — с 10-минутным интервалом, о чем до сих пор извещают рекламные щиты). Между тем практически все остальные парковки, не находящиеся в шаговой доступности, предоставляют клиентам трансфер по первому требованию (и к терминалам, и обратно). И представьте себе настроение человека, уставшего от многочасового перелета и многочисленных формальностей с ним связанных, которому в дополнении ко всем дорожным невзгодам приходится еще полчаса томиться в ожидании доставки. Да и готовясь к полету, в порт, учитывая вышесказанное, приходиться приезжать гораздо раньше, что, согласитесь, не очень удобно, особенно для деловых людей, привыкших считать не только каждую копейку, но и каждую минутку.
Но именно минутки на Р12 экономить не привыкли. Их «крадут» в том числе и работники паркинга, непонятно зачем записывающие в толстую тетрадь номера вашей машины (при этом документы на нее не спрашивают).
И делает это не охранник при въезде, а специально обученный человек, расположившийся в офисе. Не сходишь к нему на поклон, теряя то самое драгоценное время, на парковку не попадешь. В чем смысл подобной бухгалтерии — совершенно непонятно. В борьбе с угонщиками запись в талмуде не поможет, как и не гарантирует сохранность авто от повреждений. Но попробуй не запишись — парковщик не стесняясь начинает орать, практически не выбирая выражений. Любопытно, зачем он тут вообще нужен, если граждане, оставляющие здесь свои машины, автоматически получают парковочные талоны? В конце-концов на почасовых аэропортовских парковках таких ценных сотрудников не держат… Ну и венцом этого странного сервиса становится тарифная политика.
Расчет каждых новых суток автопостоя начинается буквально со следующей секунды их начала. То есть задержался (благодаря, скажем, тому же ленивому трансферу Р12) на минуту-другую — и плати за следующие 24 часа (на стоянках других окрестных операторов даже на часовую задержку закрывают глаза, не говоря уже о десяти-пятнадцати минутах опоздания). Нет, клиента об этом честно предупреждают, никакого обмана. Однако осадочек, особенно учитывая все вышесказанное, остается. И, судя по вечно пустующим здесь десяткам машино-мест, не только у сотрудников портала «АвтоВзгляд».