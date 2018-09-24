Почему не стоит пользоваться самой дешевой парковкой аэропорта «Шереметьево»

Начать с того, что Р12 находится на значительном удалении от всех шереметьевских терминалов — пешком сюда не дойдешь. Однако бесплатные маршрутки ходят со странной периодичностью в 30 минут. 15-минутный интервал предусмотрен только с 6-и до 9-и утра и с 18-и до 21-го часа (раньше маршрутки ходили чаще — с 10-минутным интервалом, о чем до сих пор извещают рекламные щиты). Между тем практически все остальные парковки, не находящиеся в шаговой доступности, предоставляют клиентам трансфер по первому требованию (и к терминалам, и обратно). И представьте себе настроение человека, уставшего от многочасового перелета и многочисленных формальностей с ним связанных, которому в дополнении ко всем дорожным невзгодам приходится еще полчаса томиться в ожидании доставки. Да и готовясь к полету, в порт, учитывая вышесказанное, приходиться приезжать гораздо раньше, что, согласитесь, не очень удобно, особенно для деловых людей, привыкших считать не только каждую копейку, но и каждую минутку.

Но именно минутки на Р12 экономить не привыкли. Их «крадут» в том числе и работники паркинга, непонятно зачем записывающие в толстую тетрадь номера вашей машины (при этом документы на нее не спрашивают).