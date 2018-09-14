Ford придумал уникальную систему полного привода

Фото: Ford
Копания Ford представила новую систему полного привода, получившую название All-wheel Drive Disconnect, которая самостоятельно меняет режимы работы полноприводной трансмиссии. Эту разработку производитель назвал первой, где он применил технологии искусственного интеллекта.
Светлана Ермолаева

Блок управления приводом успевает принять решение за какие-то доли секунды. Ему это удается благодаря нескольким десяткам датчиков, установленных в разных частях автомобиля. Они посылают различную информацию, например о проскальзывании колес, срабатывании антиблокировочной системы или о работе дворников. Программа молниеносно откликается на внешние изменения и переключает моноприводный режим на AWD и наоборот, притом делает это достаточно плавно. А в некоторых случаях и на задние колеса может быть направлено до 100% крутящего момента.

Руководитель отдела трансмиссионных технологий в Ford Скотт Бейринг рассказал, что концепция сама по себе проста, но реализовать ее было сложно. Для работы компьютер применяет нечеткую (по-другому ее называют «размытой») логику, по аналогичному алгоритму работает мозг живого существа или функционирует синтетический разум.

Новую систему Ford обкатает на серийном среднеразмерном кроссовере Edge. Автомобиль в России не представлен.

производство, кроссоверы, технология
14 сентября 2018
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