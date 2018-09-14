Ford придумал уникальную систему полного привода

Блок управления приводом успевает принять решение за какие-то доли секунды. Ему это удается благодаря нескольким десяткам датчиков, установленных в разных частях автомобиля. Они посылают различную информацию, например о проскальзывании колес, срабатывании антиблокировочной системы или о работе дворников. Программа молниеносно откликается на внешние изменения и переключает моноприводный режим на AWD и наоборот, притом делает это достаточно плавно. А в некоторых случаях и на задние колеса может быть направлено до 100% крутящего момента.

Руководитель отдела трансмиссионных технологий в Ford Скотт Бейринг рассказал, что концепция сама по себе проста, но реализовать ее было сложно. Для работы компьютер применяет нечеткую (по-другому ее называют «размытой») логику, по аналогичному алгоритму работает мозг живого существа или функционирует синтетический разум.

Новую систему Ford обкатает на серийном среднеразмерном кроссовере Edge. Автомобиль в России не представлен.