Skoda выпустила 250 000 кроссоверов Kodiaq

– Мы представили Skoda Kodiaq всего два года назад, поэтому четверть миллиона выпущенных автомобилей — это огромное достижение для нас. Кроме того, внедорожник изменил имидж всего бренда и тем самым дал толчок продажам других моделей марки, — сказал Михаэль Оэльклаус, член совета директоров Skoda, ответственный за производство и логистику.

Напомним, что дебют Skoda Kodiaq состоялся в сентябре 2016 года в Берлине. В том же месяце кроссовер представили мировой публике — презентация прошла на Парижском автосалоне. Сразу после новинка встала на конвейер завода в Квасинах. И вот сейчас, спустя два года, она празднует свой юбилей.

Производство Kodiaq налажено не только в Чехии: машину также выпускают в китайском городе Чанша, индийском Аурангабаде, украинском Соломоново, казахстанском Усть-Каменогорске и российском Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день Skoda Kodiaq предлагается в нашей стране по цене от 1 389 000 рублей. Покупатели могут выбрать как обычную модификацию, так и машину в исполнении Scout, Sportline, Laurin&Klement или Hockey Edition.