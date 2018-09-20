Новоую LADA Granta будут собирать в Казахстане

Granta первой генерации заслужила в республике статус самого доступного автомобиля и вошла в ТОП-3 наиболее популярных моделей. Сегодня на территории РК парк «россиянки» насчитывает более 43 000 единиц — авто пользуется наилучшим спросом среди других моделей бренда.

«Живые» машины приедут к официальным дилерам в ноябре, сообщает пресс-служба производителя. Ценник на новую LADA Granta стартует от 2 945 000 тенге (539 757 рублей), а прайс на самую дорогостоящую модификацию в кузове универсал с «автоматом» начинается от 3 950 000 тенге (723 952 «деревянных» по актуальному курсу).

Напомним, что модель предложена с тремя вариантами 1,6-литровых бензиновых моторов: мощностью 87 л. с., агрегатированным с пятиступенчатой «механикой», 106-сильным двигателем, работающим с роботизированной коробкой передач, и мотором с отдачей 98 «лошадей», сочетающимся четырехскоростным «автоматом».