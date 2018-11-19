Mitsubishi Eclipse Cross стал «Автомобилем года»

Mitsubishi Eclipse Cross получил высшую оценку в результате голосования автомобильных экспертов и журналистов из Страны восходящего солнца. На последнем этапе конкурса был сформирован список из шести легковушек, в который также попали Mazda CX-8, Subaru Forester, Nissan Serena e-POWER, Honda CR-V и Honda Clarity HYBRID.

«Японец» покорил жюри не только дизайном, но и своими динамическими характеристиками. В частности, эксперты отметили систему полного привода Super All-Wheel Control. Причем купеобразный «паркетник» в этом году отметили еще одной японской премией Good Design Award-2018, которую присуждает национальный «Института продвижения дизайна».

Mitsubishi Eclipse Cross представлен и российскому потребителю с 1,5-литровой бензиновой рядной «четверкой» мощностью 150 л. с. под капотом. Двигатель работает вместе с механической коробкой передач или с вариатором. Кроме того, покупатель может выбрать авто либо с передним, либо с полным приводом. Ценник кроссовера начинается от 1 429 000 рублей.