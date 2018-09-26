Самый простой способ узнать, что машина битая

Как известно, аварии бывают разные — незначительные, если проблема ограничивается потертостью или царапиной, и серьезные, когда повреждения от столкновения влекут деформацию кузова и нарушение его геометрии. Передвижение на таком автомобиле становится небезопасным, поэтому на вторичном рынке покупатель должен быть максимально уверен, что выбирает небитую машину. Узнать это можно с помощью специального устройства, о котором расскажет портал «АвтоВзгляд».
Самым грозным орудием перекупщика, с которым он никогда не расстается, считается толщиномер — прибор, фиксирующий на кузове размер слоя краски и шпаклевки, если таковая имеется. Иными словами, речь идет о расстоянии от поверхности лако-красочного покрытия (ЛКП) до металла. Благодаря этому параметру, специалист сможет определить любые скрытые повреждения и сделать заключение о состоянии кузова и даже всего автомобиля в целом.
Как правило, толщина заводского слоя ЛКП на всех кузовных элементах машины варьируется в диапазоне от 0,7 до 1,8 мм. Показания толщиномера, не превышающие этих пределов, свидетельствуют о том, что автомобиль не перекрашивался. А если у предыдущих владельцев не было никаких поводов восстанавливать ЛКП, значит машинка в авариях не участвовала. Наличие слоя, превышающего 2 мм, говорит об обратном.
Чем больше расстояние до металла, тем больше потребовалось шпаклевки для восстановления и, следовательно, удар был сильней, а повреждения — серьезней. Особенно это очевидно, если в нескольких контрольных точках обнаруживается значительная разница в толщине слоя. Ведь со временем из-за деформации кузова и нарушения его геометрии слои шпаклевки будут кусками отваливаться, как старая штукатурка.
Чтобы оценить состояние кузова автомобиля, достаточно приложить контрольную часть толщиномера к каждой кузовной детали и зафиксировать показаниями индикатора. Обычно измерение начинают с передних крыльев.
Приборы для измерения слоя краски подразделяются на несколько видов, основные из которых — электромагнитные, вихретоковые и ультразвуковые. У них различные принципы работы, но первые два фиксируют слой ЛКП только на металле, а последний считается наиболее универсальным. Ультразвуковой прибор может измерять толщину краски не только на металлических элементах кузова, но и на пластиковых бамперах, карбоновых панелях и прочих композитных материалах. Цена самых дешевых приборов стартует от 1500 рублей.