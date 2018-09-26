Самый простой способ узнать, что машина битая

Самым грозным орудием перекупщика, с которым он никогда не расстается, считается толщиномер — прибор, фиксирующий на кузове размер слоя краски и шпаклевки, если таковая имеется. Иными словами, речь идет о расстоянии от поверхности лако-красочного покрытия (ЛКП) до металла. Благодаря этому параметру, специалист сможет определить любые скрытые повреждения и сделать заключение о состоянии кузова и даже всего автомобиля в целом.

Как правило, толщина заводского слоя ЛКП на всех кузовных элементах машины варьируется в диапазоне от 0,7 до 1,8 мм. Показания толщиномера, не превышающие этих пределов, свидетельствуют о том, что автомобиль не перекрашивался. А если у предыдущих владельцев не было никаких поводов восстанавливать ЛКП, значит машинка в авариях не участвовала. Наличие слоя, превышающего 2 мм, говорит об обратном.