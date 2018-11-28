Honda представила новый кроссовер для России

Внешне «Пасспорт» самобытен, хотя и отражает общую стилистическую концепцию Honda. Матовые элементы декора, диоды в оптике, обилие глянца и агрессивный внешний вид — вот, чем будет привлекать покупателя новый кроссовер.

Интерьер элегантен и эргономичен. Среди плюшек — виртаульный кокпит, информационно-развлекательный центр и исчерпывающий набор встроенных опций. В движение автомобиль приводится 3,5-литровым бензиновым движком, сопряженным с девятидиапазонным гидромеханическим «автоматом», передающим мощность на обе оси, причем с возможностью распределения крутящего момента между отдельными колесами.

На североамериканском рынке новинка появится в начале будущего года. Производство модели наладят на предприятии «Хонда» в Алабаме, где сегодня собирается тот же Pilot и младший CR-V. К слову, именно отсюда эти кроссоверы поставляются в нашу страну. И можно с большой долей вероятности полагать, что японцы привезут в Россию и Passport. Правда, сами представители марки официально эту информацию пока не подтверждают.