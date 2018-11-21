Икс-фактор: первый видео тест-драйв нового Nissan X-Trail

Свидание с посвежевшим «японцем» мы назначили на Крымском полуострове. А что: с 90-х годов тут, кроме цен и показателя продолжительности жизни, толком ничего не поменялось — все те же полуразбитые дороги и их отсутствие, серпантины и спуски-подъемы.

В общем, самое то для испытаний популярного городского кроссовера с претензией на «бездорожник».