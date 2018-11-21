Икс-фактор: первый видео тест-драйв нового Nissan X-Trail

Японцы подготовили очередную атаку на нашего брата, выкатив во всеоружии обновленный Nissan X-Trail. Чем и как переживший некислый рестайлинг кроссовер отвоюет клиентов у Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Свидание с посвежевшим «японцем» мы назначили на Крымском полуострове. А что: с 90-х годов тут, кроме цен и показателя продолжительности жизни, толком ничего не поменялось — все те же полуразбитые дороги и их отсутствие, серпантины и спуски-подъемы.
В общем, самое то для испытаний популярного городского кроссовера с претензией на «бездорожник».
В отличие от ставшего российским по мановению волшебной палочки Крыма, автомобиль из Страны восходящего солнца сильно изменился.
Да, «Икстрейл» приоделся в модный костюмчик, а вместе с тем обзавелся продвинутыми функциями, перенастроенной подвеской, а также модернизированными коробкой передач и рулевым управлением. А как все это богатство отразилось на характере и повадках «японца», вы узнаете из нашего видео сюжета.