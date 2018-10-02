Обновленный Porsche Macan приехал в Россию

Для европейцев «паркетник» получил двухлитровый турбированный бензиновый мотор мощностью 245 л. с., работающий в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. С нуля до «сотни» Porsche Macan может ускориться за 6,7 секунды, а максимальная скорость доходит до отметки в 225 км/ч. Расход горючего — 8,1 л/100 км.

Салон может похвастать выросшим до 10,9 дюймов экраном новой мультимедийной системы (до рестайлинга его размер составлял 7,2 дюйма), которая вошла в базовую комплектацию. Стоит обратить внимание на рулевое колесо из серии GT и ионизатор воздуха в салоне, что весьма актуально в городских пробках.

Комфортное управление обеспечивается перенастроенной подвеской и разноразмерными шинами. Диаметр колесных дисков варьируется от 18 дюймов (в базе) до 21 дюйма (в топовой версии).

Производство «немца» налажено на заводе в Лейпциге. На российском рынке ценник новинки стартует от 3 729 000 рублей.