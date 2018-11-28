Водители испугались бензина по 50 рублей и готовы на крайности

Как на цены бензина и дизельного топлива повлияет «налоговый маневр» и рост акцизов с 1 января? И на сколько в действительности может подорожать «горючка» на АЗС? Пока топливные проблемы обсудит рабочая группа при Минэнерго, львиная доля водителей, как выяснил портал «АвтоВзгляд», превратится в пешеходов.
Специальная рабочая группа будет создана для вынесения и рассмотрения предложений по развитию розничного топливного рынка. В нее, в частности, впервые в новейшей истории войдут и представители независимых АЗС. Во всяком случае, подобное решение уже принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Только вряд ли будут приняты какие-либо новые меры для того, чтобы сдерживать цены на горючее. Текущие методы, как мы знаем, совсем неэффективны. Впрочем, как и реакции властей на любые колебания топливного рынка. Станут ли эти реакции оперативнее?
Напомним, что правительство и нефтяные компании и без того уже договорились о мерах вроде бы даже стабилизации: нефтяники пообещали заморозить оптовые цены на дизельное топливо и бензин по 31 декабря включительно, а до 31 марта будущего года обязались сдерживать их рост вровень с инфляцией. А вот, что из этого выйдет — большой вопрос.
Ведь независимые исследования показали, что цены на АЗС будут расти и дальше: худший прогноз — подорожание «горючки» в два раза. Если подобное произойдет, российские автовладельцы пойдут на крайности и попросту поставят свои машины на прикол. В чем портал «АвтоВзгляд» убедился, пообщавшись с водителями на столичных «заправках». Причем шесть из десяти автовладельцев вынуждены будут отказаться от езды на личном транспорте при цене бензина уже 50 рублей за литр. Впрочем, смотрите сами.