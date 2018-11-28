Водители испугались бензина по 50 рублей и готовы на крайности

Фото и видео: АвтоВзгляд
Как на цены бензина и дизельного топлива повлияет «налоговый маневр» и рост акцизов с 1 января? И на сколько в действительности может подорожать «горючка» на АЗС? Пока топливные проблемы обсудит рабочая группа при Минэнерго, львиная доля водителей, как выяснил портал «АвтоВзгляд», превратится в пешеходов.
Вячеслав Василенко

Специальная рабочая группа будет создана для вынесения и рассмотрения предложений по развитию розничного топливного рынка. В нее, в частности, впервые в новейшей истории войдут и представители независимых АЗС. Во всяком случае, подобное решение уже принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Только вряд ли будут приняты какие-либо новые меры для того, чтобы сдерживать цены на горючее. Текущие методы, как мы знаем, совсем неэффективны. Впрочем, как и реакции властей на любые колебания топливного рынка. Станут ли эти реакции оперативнее?

Напомним, что правительство и нефтяные компании и без того уже договорились о мерах вроде бы даже стабилизации: нефтяники пообещали заморозить оптовые цены на дизельное топливо и бензин по 31 декабря включительно, а до 31 марта будущего года обязались сдерживать их рост вровень с инфляцией. А вот, что из этого выйдет — большой вопрос.

Ведь независимые исследования показали, что цены на АЗС будут расти и дальше: худший прогноз — подорожание «горючки» в два раза. Если подобное произойдет, российские автовладельцы пойдут на крайности и попросту поставят свои машины на прикол. В чем портал «АвтоВзгляд» убедился, пообщавшись с водителями на столичных «заправках». Причем шесть из десяти автовладельцев вынуждены будут отказаться от езды на личном транспорте при цене бензина уже 50 рублей за литр. Впрочем, смотрите сами.

АЗС, бензин, авторынок, кризис, дорога, трасса, дизельное топливо, обман, мошенничество
28 ноября 2018
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