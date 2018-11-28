Водители испугались бензина по 50 рублей и готовы на крайности

Специальная рабочая группа будет создана для вынесения и рассмотрения предложений по развитию розничного топливного рынка. В нее, в частности, впервые в новейшей истории войдут и представители независимых АЗС. Во всяком случае, подобное решение уже принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Только вряд ли будут приняты какие-либо новые меры для того, чтобы сдерживать цены на горючее. Текущие методы, как мы знаем, совсем неэффективны. Впрочем, как и реакции властей на любые колебания топливного рынка. Станут ли эти реакции оперативнее?