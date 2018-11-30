Mitsubishi Eclipse Cross вновь разбили на пятерку

Mitsubishi Eclipse Cross получил статус ASV++, то есть транспортного средства повышенной безопасности. Таких результатов автомобилю удалось достичь благодаря кузову с каркасом, выполненным по фирменной технологии RISE. Кроме того, не стоит забывать о ремнях безопасности и семьи подушках безопасности SRS.

Инженерам удалось улучшить характеристики зон деформации, которые поглощают энергию удара, а также увеличить свободное пространство под капотом. Все это хорошо защищает при ударе самых уязвимых участников дорожного движения — пешеходов.

Стоит отметить, что в Стране восходящего солнца недавно разработали новую программу по оценке безопасности автомобилей. Отныне она проводится под контролем двух госструктур: Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма и Национального агентства по автомобильной безопасности и помощи пострадавшим (NASVA).