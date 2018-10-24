На чем нельзя экономить, чтобы не «убить» авто раньше времени

Как известно, от качества расходных материалов и их своевременной замены зависит здоровье вашей «ласточки», а некоторые из них напрямую влияют на продолжительность ее жизни. Особенно это актуально накануне зимнего сезона, когда каждому автомобилю требуются профилактические работы. Портал «АвтоВзгляд» напоминает о самых важных «расходниках», от которых зависит срок его эксплуатации.
Любые детали в машине изнашиваются, поэтому фактически каждую из них можно подвести под определение «расходные материалы». Однако производители под этим понятием подразумевают те элементы, которые в процессе эксплуатации приходят в негодность в сравнительно короткий срок — технические жидкости, тормозные колодки, свечи зажигания, фильтры, лампочки и т. д.
Как правило, «жизнь» одних «расходников» измеряется календарными месяцами и годами (например, антифриз), а других — пройденными километрами (например, тормозные колодки). Каждый из них необходимо периодически менять, строго соблюдая срок эксплуатации, указанный производителем.
В любом случае все системы автомобиля должны подвергаться квалифицированной проверке не реже одного раза в год, чтобы контролировать износ не только расходных материалов, но и остальных элементов, которые тоже периодически выходят из строя.
Двигатель
Неслучайно мотор считается сердцем автомобиля, поэтому, не стоит забывать о профилактических мерах, которые смогут продлить его жизнедеятельность. Прежде всего речь идет о своевременной замене масла. Его тип и срок эксплуатации должны соответствовать требованиям производителя. Не стоит забывать о свечах зажигания и на каждом ТО контролировать состояние их электродов
От работы системы охлаждения напрямую зависит здоровье двигателя, поэтому периодически необходимо проверять прочность и герметичность резиновых патрубков. На ежегодном ТО следует также менять рабочие фильтры: топливный, воздушный, а также фильтр тонкой очистки топливного насоса. Ремень ГРМ обновляетя реже — в среднем от 60 000 до 100 000 км пробега, но и об этом завывать также не следует.
Кроме моторного масла в системах автомобиля задействованы другие рабочие жидкости, каждая из которых имеет свой срок. Если масло в зависимости от его типа необходимо менять за в 7000 — 12 000 км пробега, то антифриз и тормозную жидкость — в среднем единожды в год. Не стоит забывать контролировать периодичность обновления гидравлики в других агрегатах — гидроусилителе, коробке передач, а также в раздаточной коробке и дифференциалах.
Ходовая часть
На наших дорогах причиной особой головой боли для автовладельцев остается износ ходовой части машины. Например, если на Западе срок эксплуатации шин составляет десять лет, то по нашим ГОСТам это в среднем в два раза меньше — от четырех до шести лет, в зависимости от условий эксплуатации. Чтобы продлить жизнь покрышкам, следует контролировать в них давление, избегать притираться их внешней стороной к бордюрам, а также правильно хранить сезонные шины.
Остальные резиновые элементы ходовой части также требуют контроля — сайлентблоки, подушки, пыльники и т. д. Ну, и конечно важно следить за состоянием тормозных колодок, срок эксплуатации которых равен в среднем от 20 000 до 50 000 км. Что касается тормозных дисков, то обычно они «живут» 60 000 — 80 000 верст.