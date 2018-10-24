На чем нельзя экономить, чтобы не «убить» авто раньше времени

Любые детали в машине изнашиваются, поэтому фактически каждую из них можно подвести под определение «расходные материалы». Однако производители под этим понятием подразумевают те элементы, которые в процессе эксплуатации приходят в негодность в сравнительно короткий срок — технические жидкости, тормозные колодки, свечи зажигания, фильтры, лампочки и т. д.

Как правило, «жизнь» одних «расходников» измеряется календарными месяцами и годами (например, антифриз), а других — пройденными километрами (например, тормозные колодки). Каждый из них необходимо периодически менять, строго соблюдая срок эксплуатации, указанный производителем.

В любом случае все системы автомобиля должны подвергаться квалифицированной проверке не реже одного раза в год, чтобы контролировать износ не только расходных материалов, но и остальных элементов, которые тоже периодически выходят из строя.