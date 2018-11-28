Японские козыри: кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross против немцев

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross оценили благодаря продвинутой системе полного привода Super-All Wheel Control (S-AWC). Победителей выбирали в 13-ти категориях среди 170-ти претендентов. В общей сложности организаторы голосования учли больше 43 500 голосов. Отметим, что за Eclipse Cross проголосовали 9,7% респондентов, второе место получил Audi A6 Аllroad quattro (9,2%), а третья строчка досталась Volvo V90 Cross Country (8,7%).

Стоит напомнить, что для российского потребителя авто представлено с передним и полным приводом. Под капотом «паркетника» поселилась 1,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 150 л. с., агрегатированная с механической коробкой передач, либо вариатором. У нас ценник на модель стартует от 1 429 000 рублей.

Кстати, среди победителей немецкого журнала нашелся еще один Mitsubishi в номинации «Альтернативная силовая установка»: гибридный Outlander PHEV с показателем в 12,2% опередил Audi Q7 e-tron quattro (9,3%) и Jaguar I-Pace (8,3%).