За что штрафуют водителей в темное время суток

Не секрет, что в ночную пору автовладельца могут привлечь к ответственности за все те же нарушения правил дорожного движения, что обычно совершаются при солнечном свете. Ведь ПДД действуют круглосуточно. Но с наступлением темноты на водителя налагается еще и дополнительная ответственность, о которой лучше не забывать — целее будем.

Темное время суток

Согласно ПДД, «темное время суток» — это промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек, то есть от заката до рассвета. Сами по себе сумерки считаются условиями недостаточной видимости, когда высока вероятность ДТП. А зимой опасность движения на автомобиле в темное время суток нередко усугубляется еще и метелью или снегопадом. Поэтому главные требования к автовладельцам в такую пору касаются правильного использования световых приборов.

Оптика

Напомним, что «недостаточная видимость» — это когда водитель не в состоянии увидеть участок дороги длиной менее 300 м, поэтому правила дорожного движения предписывают в обязательном порядке в темное время суток использовать фары ближнего света.