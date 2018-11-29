За что штрафуют водителей в темное время суток

Как известно, в зимнее время, когда световой день сокращается до минимума, большинство водителей значительную часть времени управляют машиной, когда солнце далеко за горизонтом. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» напоминает, за что их чаще всего штрафуют в темное время суток.
Не секрет, что в ночную пору автовладельца могут привлечь к ответственности за все те же нарушения правил дорожного движения, что обычно совершаются при солнечном свете. Ведь ПДД действуют круглосуточно. Но с наступлением темноты на водителя налагается еще и дополнительная ответственность, о которой лучше не забывать — целее будем.
Темное время суток
Согласно ПДД, «темное время суток» — это промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек, то есть от заката до рассвета. Сами по себе сумерки считаются условиями недостаточной видимости, когда высока вероятность ДТП. А зимой опасность движения на автомобиле в темное время суток нередко усугубляется еще и метелью или снегопадом. Поэтому главные требования к автовладельцам в такую пору касаются правильного использования световых приборов.
Оптика
Напомним, что «недостаточная видимость» — это когда водитель не в состоянии увидеть участок дороги длиной менее 300 м, поэтому правила дорожного движения предписывают в обязательном порядке в темное время суток использовать фары ближнего света.
Однако в больших городах на освещенных улицах водители забывают это делать, рискуя быть оштрафованным на 500 рублей (12.20 КоАП).
Но даже если ближний свет включен, а фары покрыты толстым слоем грязи, в темное время суток это легко заметит инспектор ГИБДД, у которого будет хороший повод остановить такую машину. Однако суть даже не в маленьком штрафе за эту провинность: имейте в виду, что автомобиль с выключенной оптикой крайне плохо различим на ночной дороге, и он легко может стать объектом столкновения с другим транспортом.
Жилет
Что касается светоотражающего жилета, то ПДД предписывают водителю ради собственной безопасности иметь таковой в автомобиле чтобы одевать его в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов в темное время суток. Однако никаких санкций за его отсутствие законом не предусмотрено. Поэтому, если страж порядка, не обнаружив у вас в машине жилета или накидки со светоотражающими элементами, намекает на штраф, он совершает противозаконные действия.