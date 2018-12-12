Infiniti QX50 вновь отметили почетным титулом

Под прицельный взгляд жюри издания в этом году попали 150 свежих легковых автомобилей, которые вышли на рынок в текущем году. В классе премиальных компактных «паркетников» и внедорожников оказались машины с ценником в диапазоне от 33 000 долларов (около 2,2 млн. рублей по актуальному курсу) до 90 000 долларов (примерно 6 млн. «деревянных») в топовых комплектациях.

Как сказали члены жюри, занять первое место Infiniti QX50 не в последнюю очередь помогло выгодное сочетание цены и качества. Особое внимание эксперты уделили дизайну и просторному салону при достаточно небольших габаритах.

Модель представлена и в российских дилерских шоу-румах. Сердце кроссовера — четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 2 л и мощностью 249 л. с., который работает вместе с вариатором и системой полного привода. Ценник на авто начинается от 2 699 000 рублей.

Между тем, это уже не первый титул QX50: на днях он удостоился звания лучшего премиального кроссовера по мнению многочисленных пользователей интернет-портала AutoGuide.