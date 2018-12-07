Infiniti QX50 превзошел Rolls-Royce Cullinan и еще десяток одноклассников

Судьбу номинантов решали посетители 700 автомобильных сайтов, участвовавших в создании рейтинга. В своей категории «паркетник» смог обогнать Cadillac XT4, Audi Q8, Mercedes G-класса, BMW X5 и X2, Lexus UX, Volvo XC40, Porsche Cayenne, Jaguar I-Pace и E-Pace и Rolls-Royce Cullinan.

Представители издания отметили, что немалую роль в победе кроссовера сыграл новейший мотор VC-Turbo, которым оснащают модель. Это двухлитровая бензиновая «четверка» мощностью 249 л. с., агрегатированная с вариатором и интеллектуальным полным приводом.

В России Infiniti QX50 представлен в четырех комплектациях Pure, Luxe, Sensory и Autograph ProACTIVE. Автомобиль в стартовом варианте оценили в 2 699 000 рублей. За эти деньги покупатель получает машину с активной системой шумоподавления, передними креслами с регулировкой по 10 положениям, двузонным климат-контролем и мультимедиа с семидюймовым дисплеем. В «максималке» SUV обойдется минимум в 3 960 000 «деревянных».