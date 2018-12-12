Кроссовер Volkswagen Teramont стал богаче в базовой комплектации

Фото: Volkswagen
Чтобы привлечь дополнительную аудиторию и просто сделать автомобиль комфортнее, «немцы» дополнили список оборудования Volkswagen Teramont свежего модельного года в стартовой комплектации. Какими обновками может похвастаться самый большой «паркетник» бренда.
Светлана Ермолаева

Отныне Volkswagen Teramont уже в базовом варианте оснащается адаптивным круиз-контролем, который самостоятельно умеет экстренно останавливать автомобиль при угрозе фронтального столкновения. Кроме этого, управлять автомобилем стало удобнее с мультифункциональным рулевым колесом в кожаной оплетке и с подогревом, который именно сейчас придется кстати.

Стоит отметить, что Teramont получил пару свежих цветов: синий и коричневый металлик. А также появилась возможность опционально поставить во втором ряду два отдельных кресла с персональными регулировками. Но стоит учитывать, что в этом случае число посадочных мест сократится с семи до шести. Если сиденья заказывать в кроссовер в топовой комплектации, то их оборудуют функцией подогрева.

Кстати, за дополнительные деньги можно заказать камеры кругового обзора, которые идут в одном пакете с электроприводом боковых зеркал.

Напомним, что под капотом полноприводного «Терамонт» можно найти либо 220-сильную турбированную «четверку» TSI, либо шестицилиндровый движок FSI мощностью 280 «лошадок». Оба мотора агрегатируются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Прайс на модель начинается от 2 949 000 рублей.

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12 декабря 2018
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