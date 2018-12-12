Кроссовер Volkswagen Teramont стал богаче в базовой комплектации

Отныне Volkswagen Teramont уже в базовом варианте оснащается адаптивным круиз-контролем, который самостоятельно умеет экстренно останавливать автомобиль при угрозе фронтального столкновения. Кроме этого, управлять автомобилем стало удобнее с мультифункциональным рулевым колесом в кожаной оплетке и с подогревом, который именно сейчас придется кстати.

Стоит отметить, что Teramont получил пару свежих цветов: синий и коричневый металлик. А также появилась возможность опционально поставить во втором ряду два отдельных кресла с персональными регулировками. Но стоит учитывать, что в этом случае число посадочных мест сократится с семи до шести. Если сиденья заказывать в кроссовер в топовой комплектации, то их оборудуют функцией подогрева.