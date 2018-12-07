5 самых больших кроссоверов и внедорожников с тремя рядами кресел

Вместительные универсальные автомобили часто сравнивают с крупногабаритными квартирами, в которых удобно жить. А тут еще есть возможность комфортно путешествовать. Конечно, чем больше размер апартаментов, тем выше их стоимость. Чтобы сориентироваться в ценниках и габаритах, портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых огромных восьмиместных кроссоверов и внедорожников, официально доступных на российском рынке.
Нет ничего удивительного, что три из пяти участника рейтинга оказались «американцами». Как известно, гигантомания свойственна для заокеанского автопрома Да и большой «японец», попавший в список, также создавался специально для рынков США и Канады, а «англичанин» всегда пользовался в этих странах огромным спросом.
Кроме того, по понятным причинам в тройку самых огромных авто вошли представители премиального класса. Что касается стоимости, то разброс цен оказался весьма существенным. Как уже было сказано, все автомобили доступны с восьмиместным кузовом.
Cadillac Escalade
Лидирует в рейтинге харизматичный гигант с Дикого Запада Cadillac Escalade с длиной кузова 5697 мм. Этот американский сухопутный «лайнер» заряжен 6,2-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью 426 л. с., которая работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Все версии укомплектованы системой полного привода. Цена такого крупногабаритного счастья варьируется в диапазоне от 4 690 000 до 6 690 000 рублей. Автомобиль порадует не только размерами, но и роскошным оформлением салона.
Большой японский супертяж Infiniti QX80, растянувшийся в длину на 5340 мм, занимает вторую позицию. На российском рынке кроссовер предлагается также с мотором V8, но объемом 5,6 л мощностью 405 л. с.
В качестве коробки передач доступен единственный семиступенчтаый «автомат». Автомобиль можно приобрести только в полноприводном варианте. Infiniti QX80 обойдется в ценовом диапазоне от 4 855 000 до 5 300 000 «деревянных».
Land Rover Range Rover
Длина британского Land Rover Range Rover с растянутой колесной базой составляет 5199 мм. В таком исполнении модель доступна с бензиновыми моторами 3.0 (340 л. с.), 5.0 (525 л. с.), дизельными 3.0 (249 л. с.), 3.0 (339 л. с.), а также с гибридной установкой 2.0 PHEV (404 л. с.).
Range Rover продается у нас только в полноприводном варианте с безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом». Это самый дорогостоящий автомобиль в нашем списке, его цена в длиннобазной версии в зависимости от комплектации — от 7 906 000 до 13 798 000 рублей.
Еще один американский «гигант» Chevrolet Traverse всего на 10 мм меньше Range Rover. Длина его кузова — 5189 мм. Кроссовер доступен у нас в двух комплектациях с 3,6-литровым бензиновым мотором мощностью 318 л. с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».
В отличие от вышеуказанных машин, Chevrolet Traverse не является представителем премиум-сегмента, что отражено в его цене. В сравнении с предшественниками она не так высока — от 3 320 000 до 3 620 000 «деревянных».
Chevrolet Tahoe
Трудно поверить, но старый добрый и всегда необъятный Chevrolet Tahoe оказался в нашем рейтинге на последней позиции, хотя длина его кузова не сильно отличается от Traverse — 5 182 мм.
«Американец» заряжен той же 6,2-литровой бензиновой «восьмеркой» мощностью 426 л. с., что и Escalade, и у него аналогичный восьмиступенчатый «автомат». Полноприводный Tahoe доступен на нашем рынке в двух версиях по цене от 4 370 000 и от 4 870 000 рублей соответственно.