5 самых больших кроссоверов и внедорожников с тремя рядами кресел

Нет ничего удивительного, что три из пяти участника рейтинга оказались «американцами». Как известно, гигантомания свойственна для заокеанского автопрома Да и большой «японец», попавший в список, также создавался специально для рынков США и Канады, а «англичанин» всегда пользовался в этих странах огромным спросом.

Кроме того, по понятным причинам в тройку самых огромных авто вошли представители премиального класса. Что касается стоимости, то разброс цен оказался весьма существенным. Как уже было сказано, все автомобили доступны с восьмиместным кузовом.