Как списать штраф ГИБДД, заплатив один рубль

Водителям все чаще поступают предложения от таинственных личностей, желающих помочь им с кипой неоплаченных штрафов ГИБДД за чисто символическое вознаграждение. Почему таких товарищей нужно немедленно отправлять в «черный список», и как именно они разводят наивных граждан, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Однажды один любопытный водитель, горячо желающий сэкономить денежку на штрафе ГИБДД, решил внести в счет погашения своей провинности не полную сумму, а всего лишь рубль. На удивление, через несколько дней во всех сервисах постановление получило статус полностью оплаченного, и радостный автовладелец поделился своей находкой с товарищами.
Действенный лайфхак быстро облетел все тематические форумы: о способе обмануть систему прознали как обычные шоферы, уставшие от вечного «грабительства» властей, так и мошенники. Последние мгновенно придумали новый метод развода доверчивых граждан, который, надо признать, сработал.
Аферисты находят своих «клиентов» посредством социальных сетей — выбирают тех пользователей, что активно фотографируются за рулем и всячески демонстрируют свою причастность к автомобильному миру. Прикидываясь знакомыми близких знакомых сотрудников ГИБДД, мошенники предлагают водителям «подчистить» из баз данных все штрафы за небольшую сумму денег.
А за кем в наши дни не числятся штрафы? Особенно, если мы говорим о «жителях» интернета — энергичной молодежи, не упускающей возможности лишний раз прохватить по пустой ночной дороге или объехать глухую пробку по «автобусной» полосе. Попасть в яблочко, то есть в провинившегося водителя, мошенникам раз плюнуть.
В процессе общения с автовладельцем аферисты выясняют, что у него «висит», скажем, десять неоплаченных штрафов на сумму в 5000 рублей. За свою услугу — искусственное погашение задолженности — деятели просят 1000 целковых. Сознательный гражданин подвох наверняка заподозрит, чего, увы, не скажешь, о недалеком студенте никому неизвестного ПТУ, не слышавшем про бесплатный сыр из мышеловки.
После того, как наивный водитель перечисляет аферистам денежку, те — нет, не пропадают — вносят в счет оплаты каждого штрафа по одному рублю. Проходит несколько дней, и «заказчик» получает результат: поставления во всех сервисах отображаются как оплаченные. Что дальше? А дальше ликующий автовладелец живет своей жизнью… До тех пор, пока судьба не сводит его с реальными сотрудниками ГИБДД.
От правоохранителей рулевой узнает, что за ним по-прежнему числятся все его десять штрафов, а отметка «погашен» — это лишь баг системы. Сторонние сервисы действительно могут идентифицировать нарушения как полностью оплаченные, гаишные же базы данных так просто не проведешь.
История с рублем — не более, чем сказка. И более того: сказка, уже утратившая свою актуальность. Первое время штрафы в самом деле пропадали из системы, что подтверждается многочисленными рассказами автовладельцев. Но сейчас это недоразумение устранили — после внесения рубля нарушения по-прежнему отображаются. Правда, долг пересчитывается. К примеру, 500 или 1000 «деревянных» превращаются в 499 и 999 соответственно.
Мораль сей басни такова: верить незнакомцам, обещающим решить проблемы за символическую плату, не стоит. Как не стоит и отслеживать свои штрафы на сторонних сервисах, информация с которых зачастую не имеет ничего общего с реальностью.