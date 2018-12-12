Как списать штраф ГИБДД, заплатив один рубль

Однажды один любопытный водитель, горячо желающий сэкономить денежку на штрафе ГИБДД, решил внести в счет погашения своей провинности не полную сумму, а всего лишь рубль. На удивление, через несколько дней во всех сервисах постановление получило статус полностью оплаченного, и радостный автовладелец поделился своей находкой с товарищами.

Действенный лайфхак быстро облетел все тематические форумы: о способе обмануть систему прознали как обычные шоферы, уставшие от вечного «грабительства» властей, так и мошенники. Последние мгновенно придумали новый метод развода доверчивых граждан, который, надо признать, сработал.