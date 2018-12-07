Ремни безопасности Volkswagen Touareg не защищают пассажиров

В результате тестирования специалисты бренда обнаружили опасный изъян Volkswagen Touareg: замок ремня безопасности для заднего правого пассажира оказался не так прочен, как это необходимо, и во время аварии ремень попросту не выполнит свою функцию.

Российские представители марки оповестят владельцев «паркетников» с дефектом о проблеме письменно или позвонив по телефону, и предложат привести авто в дилерский автосервис, чтобы заменить бракованную деталь.

Но можно и не дожидаться официального извещения и самостоятельно узнать, попадает ли машина под сервисную кампанию. Для это нужно заглянуть на сайт Росстандарта, найти там список VIN автомобилей с неисправностью и сверить идентификационные номера. Если есть совпадение, необходимо позвонить ближайшему дилеру и записаться на ремонт, который проведут бесплатно.