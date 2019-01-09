Названа дата премьеры нового кроссовера Infiniti

Фото: Infiniti
К Международному автосалону в Детройте, чьи двери распахнуться 14 января, разработчики Infiniti подготовили совершенно новый кроссовер. Пока речь идет об авто, воплотившем технологический и дизайнерский векторы развития будущих моделей бренда.
Светлана Ермолаева

Представители компании Infiniti опубликовали первое изображение, где без всяких загадок и намеков легко разобрать, как будет выглядеть первый электрокроссовер марки. Экологически чистый «паркетник» таки получил название QX Inspiration.

Техническую информацию японцы до премьеры не раскрывают. Но кое-что об этом авто специалисты бренда все же рассказали. Так, салон «зеленого» кроссовера будет выполнен с применением традиционных ремесленных технологий, проще говоря, вручную. Основным мотивом интерьера станет «Омотэнаси». Этим словом японцы именуют национальную философию гостеприимства.

Кроме того, специалисты Infiniti намекают, что интерьер будет напичкан современными технологиями: пассажиры и водитель смогут не просто находиться в салоне, а контактировать с ним.

Стоит напомнить, что на стенде рядом с Infiniti QX Inspiration посетители увидят электрический прототип Q Inspiration — «четырехдверку», дебютировавшую год назад, а также еще один электрокар — концепт Prototype 10. Спидстер впервые продемонстрировали на Конкурсе элегантности в Pebble Beach минувшим летом.

новинки рынка, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, прототипы, концепты, электромобили
9 января 2019
173