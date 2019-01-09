Названа дата премьеры нового кроссовера Infiniti

Представители компании Infiniti опубликовали первое изображение, где без всяких загадок и намеков легко разобрать, как будет выглядеть первый электрокроссовер марки. Экологически чистый «паркетник» таки получил название QX Inspiration.

Техническую информацию японцы до премьеры не раскрывают. Но кое-что об этом авто специалисты бренда все же рассказали. Так, салон «зеленого» кроссовера будет выполнен с применением традиционных ремесленных технологий, проще говоря, вручную. Основным мотивом интерьера станет «Омотэнаси». Этим словом японцы именуют национальную философию гостеприимства.

Кроме того, специалисты Infiniti намекают, что интерьер будет напичкан современными технологиями: пассажиры и водитель смогут не просто находиться в салоне, а контактировать с ним.

Стоит напомнить, что на стенде рядом с Infiniti QX Inspiration посетители увидят электрический прототип Q Inspiration — «четырехдверку», дебютировавшую год назад, а также еще один электрокар — концепт Prototype 10. Спидстер впервые продемонстрировали на Конкурсе элегантности в Pebble Beach минувшим летом.