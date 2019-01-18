Не лечим, а калечим: 5 грубых ошибок применения «вэдэшки» в машине

Фото: www.masportucoche.com
В каждом магазине автозапчастей можно отыскать синие баночки с красной крышечкой — чудодейственный аэрозоль WD-40. Для водителей эта жидкость, как панацея: чуть что с машиной случилось, так руки сразу тянутся к волшебному средству. В одних случаях оно и вправду выручает, в других же — лишь усугубляет и без того плачевное положение. Когда от использования «вэдэшки» лучше отказаться, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Уже мало кто помнит, что изначально американскую WD-40 придумали в качестве средствоа против ржавчины, облегчающее процесс откручивания «проблемных» болтов и гаек. Благодаря своему составу, в который входят уайт-спирит (50%), двуокись углерода (25%), минеральное масло (15%) и прочие вспомогательные вещества (10%), «вэдэшка» справляется с этой задачей превосходно.

Но изобретательные водители нашли этой жидкости более широкое применение. Куда они только не распыляют аэрозоль в надежде решить мелкие бытовые проблемы! К примеру, некоторые автомобилисты используют WD-40 в качестве «антиснега», «антидождя» и прочих «анти», нанося средство на лобовое стекло. А ведь так делать категорически не рекомендуется…

Фото: www.reddit.com

НЕ СТРАШНЫ НИ ДОЖДЬ, НИ СЛЯКОТЬ

Как мы уже сказали, в составе «вэдэшки» есть минеральное масло, которое, образуя на поверхности незаметную пленку, имеет смазывающий эффект. Снег, дождь и насекомые действительно будут «отталкиваться» от лобового стекла, только вот «заплатить» за это придется хорошей обзорностью. Что, как вы понимаете, не безопасно.

СДОБРИТЬ ДВОРНИКИ

Нарваться на те же малоприятные последствия рискуют и автовладельцы, смазывающие «вэдэшкой» из самых лучших побуждений щетки стеклоочистителей. После первой же активации «дворников» жидкость окажется на поверхности лобового стекла. Как ни крути, а от масляных разводов, жирных пятен и сильных бликов спастись не удастся.

Фото: twita.top

А ЕСЛИ В ЗАМОК?

Многие «автоэксперты» рекомендуют бороться с обледенением дверных замков старой WD-40. Однако этот совет можно отнести, скорее, к разряду вредных. За редким исключением «вэдэшка» помогает справиться с напастью. Но чаще все же усугубляет ситуацию, да так, что водителям приходится вырезать личинку и оплачивать дорогостоящий ремонт. Серьезно — таких историй на просторах Сети сотни.

О ВРЕДЕ ХИМИИ

Да, WD-40 поможет ненадолго устранить раздражающий скрип пластика в салоне авто, но есть нюансы. Важно помнить, что во-первых, «вэдэшка» — это химия, а химия всегда небезопасна для организма: если брызнете ей в машине, то вам и вашим детям придется дышать гадостью. А во-вторых, спрей нельзя наносить на поликарбонат, о чем написано в инструкции.

БОЙ БИТУМУ

Зато «вэдэшку» можно применять, если нужно удалить с кузова следы битума — говорят, она прекрасно справляется и с этой задачей. Правда, велика вероятность, что потом вам придется искать способ вывести это чудо-средство с лако-красочного покрытия. Судя по отзывам на форумах, отмывается оно не так просто, как хотелось бы.

ущерб, безопасность дорожного движения, автохимия
18 января 2019
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