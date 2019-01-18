Не лечим, а калечим: 5 грубых ошибок применения «вэдэшки» в машине

Уже мало кто помнит, что изначально американскую WD-40 придумали в качестве средствоа против ржавчины, облегчающее процесс откручивания «проблемных» болтов и гаек. Благодаря своему составу, в который входят уайт-спирит (50%), двуокись углерода (25%), минеральное масло (15%) и прочие вспомогательные вещества (10%), «вэдэшка» справляется с этой задачей превосходно.
Но изобретательные водители нашли этой жидкости более широкое применение. Куда они только не распыляют аэрозоль в надежде решить мелкие бытовые проблемы! К примеру, некоторые автомобилисты используют WD-40 в качестве «антиснега», «антидождя» и прочих «анти», нанося средство на лобовое стекло. А ведь так делать категорически не рекомендуется…