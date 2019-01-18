Не лечим, а калечим: 5 грубых ошибок применения «вэдэшки» в машине

А ЕСЛИ В ЗАМОК?

Многие «автоэксперты» рекомендуют бороться с обледенением дверных замков старой WD-40. Однако этот совет можно отнести, скорее, к разряду вредных. За редким исключением «вэдэшка» помогает справиться с напастью. Но чаще все же усугубляет ситуацию, да так, что водителям приходится вырезать личинку и оплачивать дорогостоящий ремонт. Серьезно — таких историй на просторах Сети сотни.

О ВРЕДЕ ХИМИИ

Да, WD-40 поможет ненадолго устранить раздражающий скрип пластика в салоне авто, но есть нюансы. Важно помнить, что во-первых, «вэдэшка» — это химия, а химия всегда небезопасна для организма: если брызнете ей в машине, то вам и вашим детям придется дышать гадостью. А во-вторых, спрей нельзя наносить на поликарбонат, о чем написано в инструкции.

БОЙ БИТУМУ

Зато «вэдэшку» можно применять, если нужно удалить с кузова следы битума — говорят, она прекрасно справляется и с этой задачей. Правда, велика вероятность, что потом вам придется искать способ вывести это чудо-средство с лако-красочного покрытия. Судя по отзывам на форумах, отмывается оно не так просто, как хотелось бы.