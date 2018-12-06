Китайцам разрешили торговать в России «провалившим» краш-тесты кроссовером Chery Tiggo 3

Фото Chery
Скандальный запрет Росстандарта на продажу в России популярного у нас кроссовера Chery Tiggo 3, наложенный на производителя под надуманными предлогами, снят. Требование ведомства о приостановке реализации некоторых версий китайского SUV отменены. При этом, однако, 2730 уже проданных автомобиля попали под отзывную компанию.
Ефим Розкин

Напомним, что весь сыр-бор разгорелся около месяца назад после того, как Росстандарт провел первые отечественные краш-тесты трех машин, продаваемых у нас. К эти испытаниям возникло много вопросов, в том числе и потому, что подбор участников выглядел крайне странно.

Наряду с бестселлером рынка Hyundai Solaris, в «заездах» приняли участие практически не пользующийся спросом Lifan Murman и достаточно востребованный Chery Tiggo 3. Почему Росстандарт для своих первых тестов выбрал эти, а не наиболее популярные в стране авто — непонятно. При этом отчеты о тесте «корейца» появились с опозданием, к Murman, собираемом на том же автозаводе, что и Tiggo, вопросов не возникло, зато последнего «опустили» по полной программе. Несмотря на то, что машина, чего не отрицает и Росстандарт, полностью соответствует требованиям Правил ООН 94−01.

Это было подтверждено результатами краш-теста, подразумевающего столкновение с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч. Испытания проводились по показателям: выбросы, защита водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, внутренний шум, оснащение системой вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), содержание вредных веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства. Иначе говоря, в отношении пассивной безопасности кроссоверов Tiggo 3 у владельцев нет причин для беспокойства.

Фото Chery

Но продажи «китайца», собранного на предприятии «Дервейс», были, тем не менее, приостановлены потому, что эксперты обнаружили некоторую путаницу в бумагах и у них возникли вопросы к корректности работы модуля ЭРА-ГЛОНАСС (при этом схожие проблемы с этой системой у некоторых моделей, скажем, Audi, к запрету продаж авто этой марки не привели). Одним словом, у ряда экспертов возникли подозрения в заказном наезде российских чиновников на компанию Chery. Видимо, в ведомстве эти сомнения услышали и достаточно оперативно восстановили статус-кво, ограничившись в итоге, повторимся, лишь отзывной компанией.

Согласно ей, владельцы автомобилей Chery Tiggo 3, выпущенных в обращение в период с 9 января 2018 года по настоящее время, должны будут обратиться в авторизованные сервисные центры марки для проведения работ
по донастройке эквалайзера устройства модуля ЭРА-ГЛОНАСС и замене динамика системы оповещения. VIN-коды данных транспортных средств опубликованы на официальных сайтах Росстандарта и Chery. И вот как прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию в российском представительстве китайского бренда:

— Мы присутствовали на краш-тесте автомобиля и датчик ЭРА-ГЛОНАСС сработал штатно и корректно: навигационный модуль определил местонахождение, сигнал бедствия был зафиксирован центром системы, после приема сигнала диспетчер центра «ЭРА-ГЛОНАСС» связался с «водителем». Все наблюдатели данного теста отчетливо слышали оператора, и оператор слышал «водителя», другими словами — дуплексная связь была установлена.

Однако испытания в лабораторных условиях с применением средств объективного контроля показали превышение уровня громкости динамика на внеполосных частотах установленных требованиям ГОСТ 33464−2015. Для приведения в соответствие требованиям по части качественного двустороннего дуплексного голосового соединения понадобилась донастройка эквалайзера устройства датчика «ЭРА-ГЛОНАСС» и замена динамика системы оповещения. В результате повторного проведенного теста в лабораторных условиях с использованием приборов контроля было установлено, что параметры работы системы находятся в рамках определенных ГОСТом.

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6 декабря 2018
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