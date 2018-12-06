Китайцам разрешили торговать в России «провалившим» краш-тесты кроссовером Chery Tiggo 3

Напомним, что весь сыр-бор разгорелся около месяца назад после того, как Росстандарт провел первые отечественные краш-тесты трех машин, продаваемых у нас. К эти испытаниям возникло много вопросов, в том числе и потому, что подбор участников выглядел крайне странно.

Наряду с бестселлером рынка Hyundai Solaris, в «заездах» приняли участие практически не пользующийся спросом Lifan Murman и достаточно востребованный Chery Tiggo 3. Почему Росстандарт для своих первых тестов выбрал эти, а не наиболее популярные в стране авто — непонятно. При этом отчеты о тесте «корейца» появились с опозданием, к Murman, собираемом на том же автозаводе, что и Tiggo, вопросов не возникло, зато последнего «опустили» по полной программе. Несмотря на то, что машина, чего не отрицает и Росстандарт, полностью соответствует требованиям Правил ООН 94−01.

Это было подтверждено результатами краш-теста, подразумевающего столкновение с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч. Испытания проводились по показателям: выбросы, защита водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, внутренний шум, оснащение системой вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), содержание вредных веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства. Иначе говоря, в отношении пассивной безопасности кроссоверов Tiggo 3 у владельцев нет причин для беспокойства.