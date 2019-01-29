Новый SsangYong Actyon готовится к дебюту

Корейцы выложили в Сеть первые тизерные изображения SsangYong Actyon нового поколения. Правда под этим именем кроссовер знают лишь российские потребители, в остальных странах модель известна как Korando. Когда же «паркетник» увидит свет?
Новый SsangYong Actyon/Korando построили по образу и подобию концепткара e-SIV, представленного весной прошлого года. Но, надо сказать, новый кроссовер все же существенно отличается от своего прототипа: оптика получила классический вид, традиционные зеркала занимают свое законное место, вытеснив инновационные боковые камеры. Также авто получило иные бамперы и оформление фальшрадиаторной решетки.
Это объясняется и тем, что концепт был все же полностью электрическим, а новый «паркетник», скорее всего, оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором и дизелем объемом 1,6 л. Пока, правда, эту информацию корейцы официально не подтверждают.
Дебют новинки намечен на весну. Представители бренда обещали привезти кроссовер на автосалон в Сеул, либо организовать презентацию на отдельном мероприятии.
Как бы то ни было, в России новый Actyon ждать не стоит. Эксперты вообще напророчили скорый уход марки с нашего рынка. И не мудрено: SsangYong продал за год жалкие 142 машины. Меньшей популярностью у россиян пользуется только Chrysler, представленный единственной моделью — минивэном Pacifica.