Новый SsangYong Actyon готовится к дебюту

Новый SsangYong Actyon/Korando построили по образу и подобию концепткара e-SIV, представленного весной прошлого года. Но, надо сказать, новый кроссовер все же существенно отличается от своего прототипа: оптика получила классический вид, традиционные зеркала занимают свое законное место, вытеснив инновационные боковые камеры. Также авто получило иные бамперы и оформление фальшрадиаторной решетки.

Это объясняется и тем, что концепт был все же полностью электрическим, а новый «паркетник», скорее всего, оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором и дизелем объемом 1,6 л. Пока, правда, эту информацию корейцы официально не подтверждают.