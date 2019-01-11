Как самостоятельно увеличить мощность бензинового двигателя

Выросший расход топлива, вялая реакция на педаль газа, детонация и тяжелый старт холодным утром — вот первые симптомы того, что автовладельцу пора пересмотреть свое мнение о содержании «железного коня». Такими темпами и до «поминальной» по двигателю недалеко!

Начать «новую жизнь» стоит с большого ТО — поменять масло, свечи, охлаждающую жидкость, фильтры, топливный в том числе, почистить радиатор. И внимательно прочитать «гроссбух», именуемый в простонародии «мануалом». Автопроизводители часто пишут, что допустимое топливо — АИ-92, но далеко не все моторы готовы питаться низкооктановым бензином в постоянном режиме. Маркетинг есть маркетинг.

Современные силовые установки, особенно турбированные, очень ревностно относятся к качеству смеси, поступающей в «котлы». Если степень сжатия близка к цифре 10, то вновь задышать полной грудью поможет добротный бензин АИ-95, залитый на качественной заправке. Вычислить такую просто: на доске объявлений, которая обязана быть на каждой АЗС, в графе «собственник» должна быть нефтяная компания, а не загадочный ИП.