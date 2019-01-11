Как самостоятельно увеличить мощность бензинового двигателя

Фото: АвтоВзгляд
С годами автомобиль теряет мощность, оставляя своего владельца один на один с транспортным налогом, как единственным напоминанием о былых рекордах. Как вернуть разбежавшихся лошадей и заставить автомобиль ехать шустрее, чем «едется»? Подскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Выросший расход топлива, вялая реакция на педаль газа, детонация и тяжелый старт холодным утром — вот первые симптомы того, что автовладельцу пора пересмотреть свое мнение о содержании «железного коня». Такими темпами и до «поминальной» по двигателю недалеко!

Начать «новую жизнь» стоит с большого ТО — поменять масло, свечи, охлаждающую жидкость, фильтры, топливный в том числе, почистить радиатор. И внимательно прочитать «гроссбух», именуемый в простонародии «мануалом». Автопроизводители часто пишут, что допустимое топливо — АИ-92, но далеко не все моторы готовы питаться низкооктановым бензином в постоянном режиме. Маркетинг есть маркетинг.

Современные силовые установки, особенно турбированные, очень ревностно относятся к качеству смеси, поступающей в «котлы». Если степень сжатия близка к цифре 10, то вновь задышать полной грудью поможет добротный бензин АИ-95, залитый на качественной заправке. Вычислить такую просто: на доске объявлений, которая обязана быть на каждой АЗС, в графе «собственник» должна быть нефтяная компания, а не загадочный ИП.

Если заправочный комплекс не самый популярный, то бензовоз со «свежим розливным», приходит не часто, топливо застаивается в «танках». Осадок от такой «горючки» запросто может стать причиной преждевременной кончины мотора.

Не помогло? Значит, запустили. Зажигание, к счастью, уже давно переведено на отдельный электрический блок, а вот высоковольтные провода и катушки, особенно если их несколько, могли износиться. Если цифра на одометре перевалила за отметку в 150 000 км, этот набор можно и поменять. Превентивно это делать намного приятнее, чем по факту отказа.

Отдельный вопрос — компрессия. Потеря мощности и детонация, как у дизельного агрегата, часто связаны с потерей компрессии в одном из цилиндров. Проверить несложно, а вот найти причину — целая проблема. Гаечные ключи точно предстоит поискать. Самая распространенная причина такого недуга — прогоревшая прокладка ГБЦ. Привет любителям «особенных» и «спортивных» бензинов.

Возможно, предстоит прочистить двигатель и настроить «железо». «Десятиминутки» и прочие присадки, которые обещают быстро и аккуратно собрать весь «мусор» из мотора, иногда становятся причиной скорой смерти хрупких современных силовых установок.

У вас старый «американец» с многолитровым мотором? Лейте без страха и чаще меняйте масло — этому товарищу ничего не грозит. Даже если в моторе завалялись молоток или лопата — переварит и сплюнет в выхлопную трубу.

«Японцы» требуют больше внимания. Они надежны, как бетонный блок, но раз в год надо бы проконсультироваться у специалиста относительно настройки двигателя. Далеко не все автомобили из Страны восходящего солнца умеют самостоятельно «подстраиваться». Ведь от точности параметров работы мотора зависят абсолютно все его характеристики. В том числе — ресурс.

А вот с немецкими турбомоторами последних поколений дела обстоят иначе. Если владелец с первых дней не следил за качеством топлива, не выбирал моторное масло и «крутил» до отсечки, то без вмешательства опытного специалиста не обойтись.

Тонкие масляные каналы забиты сгоревшими остатками некачественного моторного масла, маслосъемые колпачки доживают последние дни, а кольца уже давно не справляются со своей задачей. Пора начинать искать толкового мастера и собирать запчасти — мотору предстоит «капиталка». Поехать так, как это гарантировал производитель, автомобиль сможет лишь после глобального вмешательства.

Прежде, чем обращаться к мастерам «прошивок», задумываться о STAGE 2, «гасить экологию» и превращать свою «легковушку» в гоночный болид, нужно привести в порядок автомобиль. Правильно его обслужить, убрать недомогания и настроить двигатель. Вылечить мелкие болячки и перестать лить в бензобак откровенную некондицию. Выполнив все эти условия, машина поедет бодрее. Порой — даже лучше, чем мечталось ее владельцу.

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11 января 2019
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