В Россию приедет бюджетный Volvo XC40

Продажи компактного Volvo XC40 стартовали в России в прошлом году. Но у нас премиальный «паркетник» предлагался исключительно с полным приводом. Ожидается, что переднеприводный автомобиль появится у отечественных дилеров предстоящей весной. Уже известен стартовый ценник — 2 235 000 рублей.

Согласно ОТТС, кроссовер с моноприводом будет комплектоваться младшим мотором — 150-сильным турбированным дизелем объемом два литра, работающим вкупе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, что в арсенале Volvo XC40 имеется два бензиновых турбомотора мощностью 190 и 247 л. с., а также пара дизельных агрегатов с наддувом, развивающих до 150 и 190 «лошадей». Всем этим движкам аккомпанирует безальтернативный «автомат». Сегодня прейскурант на кроссовер начинается от 2 380 000 рублей.

Кстати, XC40 стал первым авто в продуктовой линейке бренда, построенным на новой модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). Эта свежая архитектура — совместное детище шведов и китайских инженеров из Geely.