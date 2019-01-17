Geely показал новый кроссовер с начинкой от Volvo

Предполагается, что и силовые агрегаты новинка унаследует от европейского соплатформенника, но с иной степенью форсировки. По неподтвержденным данным, в движение автомобиль будет приводиться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 177 л. с. или движком с отдачей в 283 «лошадки».

Не исключено появление и гибридной установки. Прочие подробности китайцы намерены обнародовать ближе к премьере.