Geely показал новый кроссовер с начинкой от Volvo

Компания Geely продемонстрировала, как будет выглядеть ее новый кроссовер в купеобразном кузове. Название новинки пока держится за семью замками, сейчас автомобиль известен лишь под заводским индексом FY11.
Новейший кроссовер-купе Geely отличается элегантными формами и современными элементами дизайна, при этом он сохранил фирменную фальшрадиаторную решетку с расходящимися хромированными элементами.
Автомобиль нарисовали заводские художники из дизайн-студии, расположенной в Шанхае. В штате подразделения трудятся 600 специалистов во главе с Питером Хорбери, бывшим шеф-дизайнером Volvo.
Свежеиспеченный «паркетник» построили на платформе Compact Modular Architecture (CMA). На той же архитектуры создан и Volvo XC40. «Тележка» была разработана совместно китайскими и шведскими инженерами.
Предполагается, что и силовые агрегаты новинка унаследует от европейского соплатформенника, но с иной степенью форсировки. По неподтвержденным данным, в движение автомобиль будет приводиться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 177 л. с. или движком с отдачей в 283 «лошадки».
Не исключено появление и гибридной установки. Прочие подробности китайцы намерены обнародовать ближе к премьере.