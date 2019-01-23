Volvo отзывает более 200 000 взрывоопасных машин

Срочная сервисная акция распространяется по всему миру на модели Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90, реализованные в 2015 — 2016 годах.

Из 200 000 указанных автомобилей 37 000 проданы в Швеции. РБК сообщает, что на российском рынке отзыв затрагивает 2 393 машины Volvo, хотя на данный момент официальная информация на эту тему от Федерального агентства Росстандарт отстуствует.

Представители шведской компании не исключают, что трещины в бензопроводе могут привести к утечке топлива, что грозит воспламенением автомобиля.​ Поэтому владельцам указанных моделей необходимо срочно обратиться к ближайшим официальным дилерам Volvo для проверки и бесплатной замены неисправного элемента. Пока о каких-либо случившихся происшествиях по этой причине ничего не сообщается.