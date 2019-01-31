Почему при отсутствии мест на парковке можно спокойно оставить машину у мусорных баков

Журналисты, без устали «передирающие» друг у друга материалы, сочинили новую страшилку. Оказывается, если припарковаться у мусорного контейнера, то можно схлопотать солидный штраф — мол, такие «выступления» запрещает пункт 26.2 ПДД. Но вот беда — свод дорожных законов в нынешней редакции насчитывает лишь 25 глав. Так кому же верить? Можно оставлять машину у помойки, не опасаясь за кровно нажитые, или нет? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».
На улицах появляется все больше людей, а на дорогах — машин, подающихся доверчивым потребителям под «вкусными» рекламными соусами. Не удивительно, что ситуация с парковочными местами во дворах многоэтажных домов ухудшается с каждым годом. Безусловно, эта острая тема привлекает и работников СМИ. Журналисты — кто во что горазд — пачками выдают в эфир свои «шедевральные» опусы, основанные на выдуманных фактах.
В начале года информационное пространство накрыла очередная волна «парковочных» статей, в которых авторы напоминали моторизованным гражданам правила стоянки во дворах многоэтажных домов. Помимо прочего, журналисты предостерегали своих читателей от серьезных штрафов за оставление автомобиля подле мусорного контейнера, ссылались на второй пункт главы 26 ПДД «О парковке в жилом районе».
Те, кто не заглядывал в свод дорожных законов со времен автошколы, подвоха не заметят. Другие же — смутятся, зная о том, что нынешние ПДД насчитывают лишь 25 глав и 2 приложения. Получается, один журналист придумал для своего материала «авторитетный» источник, а остальные — слово стадо парнокопытных — бездумно его «умыкнули», даже не удосужившись открыть Правила. Вот и доверяй после этого прессе…
Но хватит о низкоквалифицированных работниках СМИ. Разберемся, как на самом деле обстоят дела с парковой у мусорных контейнеров. Изучив всевозможные нормативно-правовые акты, в которых нет ни слова о стоянке у помоек, портал «АвтоВзгляд» обратился за помощью к Алексею Середину, эксперту юридической фирмы «Середин и партнеры». Так вот по его словам, никакого запрета на оставление авто у мусорки сегодня не существует. Правда, есть один нюанс.
Если вы припаркуетесь к контейнеру слишком близко, тем самым преградив подъезд мусоровозу, то можете совершенно справедливо получить штраф в размере 2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге или 500 целковых в регионах (ст.12.19 КоАП). Как за что? За то, что создали препятствие движению другим транспортным средствам. К слову, та же статья применяется и к тем, кто любит усложнять жизнь пешеходам.
«Бред это все, гаишники никогда не заезжают во дворы», — скажете вы. Верно, сотрудники ГИБДД встречаются в жилых зонах редко. Но что мешает «заложить» нарушителя простому прохожему или тому же водителю мусоровоза? Достал смартфон, сделал парочку приемлемых снимков, да направил фотоматериалы в ведомство, воспользовавшись формой на сайте или специальным мобильным приложением.
… В общем, парковаться у мусорных контейнеров пока еще можно — ставьте свою машину хоть вплотную к ним, лишь бы она не мешала ни коммунальным службам, ни другим водителям, ни пешеходам. Но не забывайте, что во многих помойках обитают коварные грызуны, способные нанести проводке автомобиля серьезный урон. Не получите штраф, так на ремонте разоритесь.