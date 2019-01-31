Почему при отсутствии мест на парковке можно спокойно оставить машину у мусорных баков

Если вы припаркуетесь к контейнеру слишком близко, тем самым преградив подъезд мусоровозу, то можете совершенно справедливо получить штраф в размере 2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге или 500 целковых в регионах (ст.12.19 КоАП). Как за что? За то, что создали препятствие движению другим транспортным средствам. К слову, та же статья применяется и к тем, кто любит усложнять жизнь пешеходам.

«Бред это все, гаишники никогда не заезжают во дворы», — скажете вы. Верно, сотрудники ГИБДД встречаются в жилых зонах редко. Но что мешает «заложить» нарушителя простому прохожему или тому же водителю мусоровоза? Достал смартфон, сделал парочку приемлемых снимков, да направил фотоматериалы в ведомство, воспользовавшись формой на сайте или специальным мобильным приложением.

… В общем, парковаться у мусорных контейнеров пока еще можно — ставьте свою машину хоть вплотную к ним, лишь бы она не мешала ни коммунальным службам, ни другим водителям, ни пешеходам. Но не забывайте, что во многих помойках обитают коварные грызуны, способные нанести проводке автомобиля серьезный урон. Не получите штраф, так на ремонте разоритесь.