Почему включать автомобильный кондиционер зимой не только можно, но и нужно

Для начала разберемся в терминологии. Есть автомобили, оснащенные только кондиционером, а есть машины с более продвинутой системой климат-контроля. Последний отличается электронной частью «поумнее», но в его основе лежит все тот же компрессорный «кондей».

Схема его работы довольно проста и построена на законах термодинамики, знакомых любому школьнику: при сжатии газ нагревается, при расширении — охлаждается. Система устройства замкнутая, а по ее контуру циркулирует хладагент. Он легко переходит из жидкого состояния в газообразное, и наоборот.

Газ сжимается компрессором (примерно до давления в 20 атмосфер), и температура вещества от этого повышается. Затем по трубке хладон, сохраняя давление, отправляется в конденсор, расположенный перед бампером. Там газ охлаждается с помощью вентилятора и набегающего потока воздуха и превращается в жидкость. В таком виде он доходит до испарителя, где газу позволяют расшириться.