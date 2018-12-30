Почему включать автомобильный кондиционер зимой не только можно, но и нужно

Как хорошо в жару рассекать по пробкам на автомобиле с кондиционером! Но вот зимой этот агрегат, для многих водителей становится проблемой, серьезно повышающей расход топлива. Однако, как известно, дьявол кроется в деталях. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, зачем в мороз может понадобиться штатный «охладитель».
Для начала разберемся в терминологии. Есть автомобили, оснащенные только кондиционером, а есть машины с более продвинутой системой климат-контроля. Последний отличается электронной частью «поумнее», но в его основе лежит все тот же компрессорный «кондей».
Схема его работы довольно проста и построена на законах термодинамики, знакомых любому школьнику: при сжатии газ нагревается, при расширении — охлаждается. Система устройства замкнутая, а по ее контуру циркулирует хладагент. Он легко переходит из жидкого состояния в газообразное, и наоборот.
Газ сжимается компрессором (примерно до давления в 20 атмосфер), и температура вещества от этого повышается. Затем по трубке хладон, сохраняя давление, отправляется в конденсор, расположенный перед бампером. Там газ охлаждается с помощью вентилятора и набегающего потока воздуха и превращается в жидкость. В таком виде он доходит до испарителя, где газу позволяют расшириться.
При этом его температура сильно падает, попутно охлаждая воздух, поступающий в салон. Ради этого все и затевалось: в машине становится прохладно.
Но здесь же происходит еще один очень интересный и важный процесс. За счет разницы температур, влага из воздуха конденсируется в ячейках радиатора испарителя. Таким образом, поступающий внутрь машины поток становится сухим. Попав затем в салон авто, этот воздух начинает жадно вбирать в себя влагу, которая там присутсвует.
Этот эффект осушителя — настоящее спасение зимой, когда стекла часто запотевают. С «кондеем» окна ашины будут это делать гораздо реже. Когда запотевание уже случилось, достаточно просто включитьвентилятор кондиционера на максимальные обороты и через минуту обзорность восстановится.
Но стоит понимать, что резко увеличивать температуру обдува при этом не рекомендуется — стекло может треснуть. Кстати, если при серьезном морозе не убрать оперативно влагу со стекол, она очень быстро превращается в корку льда, и тогда обеспечить себе хороший обзор на ходу будет совсем не просто, что по-настоящему опасно.
В случае с климат-контролем вообще лучше не вмешиваться в его работу, принудительно отключая компрессор кондиционера. Мизерная экономия топлива в ущерб комфорту, и даже безопасности — оно того явно не стоит. Более того, во многих автомобилях есть специальная функция борьбы с запотеванием: нажав всего одну кнопку, вы сразу включаете нужный режим обдува при максимальной мощности работы вентилятора и, конечно, кондиционер.
Есть еще одна причина, по которой стоит включать кондиционер зимой. Специалисты рекомендуют делать это не реже, чем раз в месяц. Дело в том, что хладагент в системе кондиционирования выступает, помимо прочего, и в качестве смазки для движущихся частей компрессора, а также продляет жизнь материалу уплотнениям. Если эти «резинки» высохнут, нарушится герметичность системы и утечки хладагента не избежать.
И не стоит бояться, что в слишком суровые морозы включение кондиционера может повредить само устройство. Инженеры-автостроители все продумали: при критических температурах аппарат просто не включается.
Да и замерзнуть с включенным «кондеем» не грозит: вы же не забыли про регулятор температуры. Когда требуется обогреть салон, воздух извне в любом случае нагревается штатной «печкой».