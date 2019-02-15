Bentley представила самый быстрый кроссовер в мире

Bentley Bentayga Speed оснастили усовершенствованным шестилитровым W12, чья максимальная мощность достигает 635 л. с. (против стандартных 608 «лошадей»), а пиковый крутящий момент составляет 900 Нм.

Мотору аккомпанирует восьмискоростная АКП. Движок разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. Кстати, для сравнения: Urus разменивает первую сотню за 3,6 секунды.

Инженеры перенастроили подвеску кроссовера, сделав ее жестче в режиме Sport, и модернизировали систему подавления кренов, а выхлоп получил более глубокое и эффектное звучание.

В качестве дополнения, состоятельные покупатели Bentayga Speed могут заказать карбон-керамические тормозные механизмы, отделку «приборки» из углепластика, а также передние кресла с широким спектром регулировки и массажем. В разделе «Опции» можно найти и мультимедийный комплекс для задних пассажиров.

Узнать новинку можно по затемненным передним фарам, боковым накладкам на пороги и широкому спойлеру над дверью багажника. Спортивный облик кроссовера довершают логотип Speed на передних дверях и 22-дюймовые колесные диски с неповторимым дизайном.