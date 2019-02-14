Почему большинству россиян не нужны международные права

Собираясь в долгожданное автопутешествие, ответственные водители проводят техническое обслуживание своей «ласточки», пополняют необходимыми товарами «тревожный чемоданчик», составляют приблизительные туристические маршруты, формируют бюджет и тратятся на офоромление международных «прав», которые в большинстве случаев россиянам даже не требуются.

Если кто не помнит, существует две мировые конвенции дорожного движения: Венская и Женевская. Россия подписала и ратифицировала Венскую — а значит, в тех странах, что приняли это же соглашение, отечественные водители могут передвигаться совершенно спокойно без международных «прав». В список, на секундочку, входят почти все государства Европы и СНГ.