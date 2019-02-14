Почему большинству россиян не нужны международные права

Все знают о том, что для управления автомобилем за границей российскому водителю необходимы международные «права». Но спросите у любого автовладельца, какие именно страны требуют интернациональную «корочку», а какие — не приемлют даже ее, и услышите в ответ недвусмысленное молчание. Как понять, когда нужен «перевод» в/у, а когда нет, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Собираясь в долгожданное автопутешествие, ответственные водители проводят техническое обслуживание своей «ласточки», пополняют необходимыми товарами «тревожный чемоданчик», составляют приблизительные туристические маршруты, формируют бюджет и тратятся на офоромление международных «прав», которые в большинстве случаев россиянам даже не требуются.
Если кто не помнит, существует две мировые конвенции дорожного движения: Венская и Женевская. Россия подписала и ратифицировала Венскую — а значит, в тех странах, что приняли это же соглашение, отечественные водители могут передвигаться совершенно спокойно без международных «прав». В список, на секундочку, входят почти все государства Европы и СНГ.
Великобритания, Испания, Ватикан и еще девять неевропейских стран Венскую конвенцию подписали, но не ратифицировали. И хотя эти государства не требуют у российских водителей международную «корочку», нужно быть готовым к возможным трудностям. Так, некоторые прокатные компании — если вы решите арендовать авто — могут вам отказать в предоставлении услуги.
Что же до стран, принявших Женевскую конвенцию (в том числе США и Доминикана), то там российскими «правами» не обойтись. Для управления автомобилем в «женевских» государствах необходимо международное в/у.
Важно знать, что существуют также страны, которые не приняли ни одну из конвенций (к примеру, Китай) — у них действуют свои порядки и только местные удостоверения. Кстати сказать, узнать, какое из двух международных соглашений подписала та страна, в которую вы собираетесь поехать, можно здесь.
Напомним, что для получения международных «прав» нужно обратиться в ГИБДД или МФЦ, взяв с собой российский паспорт, отечественное в/у, фотографию 35х45 и квитанцию об оплате госпошлины (1600 рублей). Гаишники делают «корочку» в день обращения, а МФЦ — в течение девяти календарных дней. Действует она либо три года, либо пока не «просрочится» российское в/у — что наступит ранее.