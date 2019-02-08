В России продают автомобили Bentley, небезопасные для жизни

В России стартовали сразу две сервисных кампании, под которые попали в общей сложности 207 автомобилей Bentley. Одной из причин назвали возможную ошибку в программном обеспечении. Дефект обнаружили в 111 купе Bentley Continental, проданных в 2018 году.
Из-за цифрового «бага» у роскошных «двухдверок» без видимых причин отключается усилитель руля. Самое неприятное, что это может произойти во время движения, что в свою очередь запросто может привести и к ДТП.
Чтобы временно решить проблему, нужно отключить и снова запустить зажигание, и усилитель вновь начнет функционировать. А избавляться от опасного изъяна окончательно придется в сервисе у дилера, где перепрошьют ПО.
Также на ремонт придется подъехать влаедльцам 96-ти Bentley Mulsanne, реализованных с 2012 по 2018 годы. У представительского седана после тщательных проверок нашли производственный брак: крепежи для замков ремней безопасности были выполнены не из того материала.
На фото: Bentley Continental GT 2018
На фото: Bentley Mulsanne 2017
Из-за этого ремни задних пассажиров могут не выдержать необходимой нагрузки во время столкновения. В этом случае предстоит замена дефектных креплений на новые, соответствующие всем требованиям.
В ближайшее время представители бренда сообщат владельцам о необходимости привезти авто в дилерский центр для ремонта. Но, чтобы не дожидаться официального оповещения, можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв: на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» хранятся списки с VIN неисправных машин. При совпадении номера нужно записаться к дилеру на ремонт.