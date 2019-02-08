В России продают автомобили Bentley, небезопасные для жизни

Из-за цифрового «бага» у роскошных «двухдверок» без видимых причин отключается усилитель руля. Самое неприятное, что это может произойти во время движения, что в свою очередь запросто может привести и к ДТП.

Чтобы временно решить проблему, нужно отключить и снова запустить зажигание, и усилитель вновь начнет функционировать. А избавляться от опасного изъяна окончательно придется в сервисе у дилера, где перепрошьют ПО.

Также на ремонт придется подъехать влаедльцам 96-ти Bentley Mulsanne, реализованных с 2012 по 2018 годы. У представительского седана после тщательных проверок нашли производственный брак: крепежи для замков ремней безопасности были выполнены не из того материала.