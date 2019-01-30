В России Lamborghini стали в два раза популярнее

Самым продаваемым авто марки стал Lamborghini Urus, пришедшийся по вкусу 44 покупателям. Напомним, что 650-сильный суперкроссовер представили у нас около года назад. Но автомобиль оказался настолько удачным, что все выделенные для российского рынка экземпляры уже выкуплены.

Шикарный «паркетник» подвинул на второе место бывшего лидера Lamborghini Huracan. Суперкар разошелся тиражом в 18 машин. Первую тройку закрывает Aventador с показателем в 10 единиц.

Совершенно предсказуемо самыми денежными регионами оказались Москва и Московская область. Именно там раскупили 60% от всего объема российских продаж марки (44 авто). Согласно данным «Автостата», за столицей следует Санкт-Петербург, где сбыли 10 машин. Третью строчку разделили Свердловская и Пензенская области, а также Ставропольский край: туда уехало по два автомобиля. Еще по одному автомобилю распределилось по двенадцати регионам.